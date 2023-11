Oudejaarsloop op 30 december in Blijham

BLIJHAM – Ook dit jaar wordt hij weer gehouden, voor de 42e keer: de Oudejaarsloop. Op 30 december ga je nog één keer los in 2023.



Volgens jarenlange traditie organiseren AV Aquilo uit Winschoten en voetbalvereniging ASVB uit Blijham een loop over diverse afstanden door het mooie Westerwolde. Ook dit jaar komen zowel hardlopers als wandelaars weer aan bod.



Hardlopers kunnen kiezen uit een halve marathon (21,1 kilometer) en afstanden van 14, 10 en 5 kilometer. Wandelaars kunnen kiezen uit een halve marathon en 10 kilometer. De routes lopen door het mooie Westerwolde: onder andere komen de deelnemers door de Wedderbergen en het natuurgebied De Gaast.

Voor de jeugd zijn de te lopen afstanden dit jaar uitgebreid. De jeugd van 12 t/m 16 jaar kan meelopen met de 5 kilometer, maar ook zijn er jeugdlopen over 500 meter (voor 6 en 7 jaar) en 1000 meter (voor 8 t/m 13 jaar).



’s Morgens gaan de wandelaars voor de halve marathon om 10 uur van start, de 10 kilometer wandelen start om 11 uur. De jeugdlopen over 500 en 1000 meter zijn tussen 11.30 en 12.00 uur en om 12.00 uur precies starten de hardlopers voor de halve marathon. De andere afstanden starten om 12.05 uur.

Men kan inschijven via de website inschrijven.nl. Je kunt je voorinschrijven tot en met 15 december. Op het startnummer wordt dan ook je naam vermeld. Schijf je je in na 15 december dan krijg je een blanco startnummer, maar is er wel tijdsregistratie. De uiterste inschrijfdatum is 20 december. Na-inschrijving is niet mogelijk.



Op donderdag 28 december kunnen van 19.00 uur tot 20.30 uur de startnummers gehaald worden bij onze Atletiekvereniging Aquilo, Bovenburen 110 in Winschoten.



Op zaterdag 30 december kunnen van 09:30 uur tot 11.15 uur de startnummers gehaald worden in de sporthal bij de voetbalvelden van ASVB, Raadhuisstraat 23- C in Blijham.

Voor meer informatie kun je ook terecht op de internet-site van Aquilo.

Ingezonden