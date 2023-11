Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Veelerveen

VEELERVEEN – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Veelerveen. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vanmorgen was het vertrekpunt voor de wandeling van WandelenWerkt bij MFA Ons Noaberhoes in Veelerveen. Hier stond om 8.15 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars zich melden bij de wandelcoaches. Ook deze dag werden er weer in de drie bekende afstanden gewandeld, de 6, 8 en 10 km. Het maximale aantal deelnemers voor de wandelingen is 60 wandelaars.

Wandelcoach Jolanda vertelde onderweg dat er in het verloop van dit jaar, dus inclusief de vakanties, gemiddeld 55 wandelaars hebben deelgenomen. We hebben dus niet te klagen over gebrek aan interesse. De groep voor de 10 km vertrok zoals gebruikelijk om 9.15 uur. We kwamen al snel aan bij de Verbindingsweg en wandelden hier langs de wel heel bijzondere huizen. In de volksmond ook wel “de Duiventillen” genoemd. Deze woningen zijn gebouwd in de periode 1920 – 1922, voor de arbeidersgezinnen die in deze omgeving werkzaam waren in de vervening en vaak onder erbarmelijke omstandigheden woonden in krotten of plaggenhutten. De woningen werden ontworpen door de bekende architect Marinus Jan Grandpré Molière. Hij was hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft en pionier in de Nederlandse stedenbouw. Zijn idee was een huis waarin veel daglicht en frisse lucht naar binnen kon komen. Daarom waren ze heel breed, 15 meter en niet erg diep, 5 meter. Ook werden de huizen al uitgevoerd met een spouwmuur, wat in die tijd nog niet heel gebruikelijk was, maar dit zorgde er wel voor dat de muren niet doorsloegen en dus droog bleven. Goed voor de gezondheid. Ook heeft hij eraan gedacht dat deze huizen voor arbeidersgezinnen bedoeld waren. Hij creëerde in de schuur ook een plek voor een geit en een varken. De blauwdrukken van de huizen zijn nog te vinden op internet.

Verder ging de wandeling door het gebied tussen Veelerveen en het Rhederveld, een prachtig gebied met bos en open veld. Terug bij Veelerveen ging de wandeling over de Nieuwe Veendijk en kwamen we langs het huis waarin in de zeventiger jaren de New Adventures hun oefenruimte hadden. De New Adventures was een blues rockband die in 1978 is opgericht door Peter Bootsman, Harry de Winter en Henk Torpedo. Ze hadden hun oefenruimte in een verbouwde boerderij aan de Nieuwe Veendijk en namen daar ook nummers op in een mobiele opnamestudio. Ze hebben zich in 1986 voor de eerste keer opgeheven, maar kwamen toch steeds weer bij elkaar. Soms in de originele samenstelling, maar ook wel met andere muzikanten. Uiteindelijk hebben ze tot augustus 2016 opgetreden, maar toen was het ook klaar.

Toen was het maar weer een klein stukje naar Ons Noaberhoes.Daar stond zoals gebruikelijk de soep met broodjes weer klaar. Het was weer een prachtige wandelochtend bij schitterend wandelweer.

Ingezonden door Jan Bossen