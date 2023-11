Welke verhalen leven er in de Veenkoloniën? Ze worden verteld tijdens Kampvuur in Veendam

VEENDAM Gronings Vuur organiseert op woensdag 29 november in Dorpshuis de Wending in Veendam de publieksavond Kampvuur. Dit is de laatste in een reeks inwonersavonden in de Veenkoloniën. Alle verhalen die Gronings Vuur tot dusver heeft opgehaald bij de inwoners worden hier samengevat én er wordt vooruitgeblikt op de theatrale productie die in het nieuwe jaar plaatsvindt.

Gronings Vuur wil van de inwoners in de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal weten hoe het is om er te leven, te wonen en te werken en hoe denken ze over de toekomst. Op basis van deze verhalen maakt een speciaal voor de Veenkoloniën aangesteld artistiek projectteam een voorstelling. Die taak is weggelegd voor theatercollectief Ploech en eide.

,,We zijn onder de indruk van wat we tot dusver gezien en gehoord hebben”, zegt Mees van den Bergh namens het theatercollectief. ,,Er is een rijke historie. Mensen zijn trots op hun identiteit en waar ze vandaan komen. Dat is heel inspirerend.” Ze licht een tipje van de vorm op: ,,We willen in alle drie gemeenten iets doen.”

Wat dat ‘iets’ inhoudt, vertellen ze tijdens Kampvuur. Deze gratis toegankelijke avond begint om 19.30 uur.

Volgens een vaste opzet verzamelt Gronings Vuur op meerdere manieren informatie uit het gebied waar ze actief zijn. Zo tekenen schrijvers van Noordwoord de verhalen op van vijftien inwoners uit de Veenkoloniën, is op de publieksavond Brandstof door een vijftal sprekers kennis gedeeld over de drie gemeenten en werd tijdens Vonk gesproken over leefbaarheid en klimaatverandering. Creatievelingen hebben in twee werksessies op een andere, kunstzinnige wijze hun boodschap overgedragen.

,,Tijdens Kampvuur zetten we deze opbrengsten op een rij en vragen we of er nog zaken zijn die we gemist hebben of die toegevoegd kunnen worden”, zegt Gea Smidt van Gronings Vuur. ,,Want hebben we goed geluisterd? We nodigen iedereen dan ook van harte uit om langs te komen in De Wending.”

