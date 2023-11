Bij de Giezelbaargbloazers wordt weer druk geoefend

VEELE – Sinds half oktober zijn de Giezelbaargbloazers al weer druk aan het oefenen.

In de schuur van Harm Tammes oefenen de Giezelbaargbloazers wekelijks om het blazen op hun midwinterhoorns weer goed onder de knie te krijgen. Binnenkort, op de eerste Adventszondag (3 december), moeten ze weer “aan de bak”. Ongeveer een half uur voor de aanvang van de kerkdienst blazen ze bij de kerken in Blijham, Sellingen, Vlagtwedde en Onstwedde het Advent aan.

De eerste Adventszondag is ook de eerste dag dat ze, volgens traditie, weer buiten mogen blazen. Binnen mag wel, zoals op de 16 presentaties en demonstraties die de groep op het programma heeft staan. De eerste voor Vrouwen van Nu van ’t Waar en Nieuw Scheemda is inmiddels een feit.

Buiten wordt onder anderen ook geblazen tijdens de dinofakkeloptocht bij Landgoed Tenaxx in Wedde op 23 december en als laatst op 6 januari, Driekoningen, tijdens de Midwinterhoornwandeling in Veele, die de Giezelbaargbloazers, samen met Vereniging Plaatselijk Belang Veele, organiseren. De start van de 4 kilometer lange wandeling is om 19.00 uur bij de boerderij van Joling “Broers Arve”, Veelerweg 19 te Veele. De paden worden door middel van vuurkorven en waxinelichtjes verlicht. Deelname is gratis. Deze Midwinterhoornwandeling is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in Veele en wijde omgeving. Ieder jaar doen er meer dan 1.000 wandelaars aan mee.

De Giezelbaargbloazers maken hun midwinterhoorns zelf. Het zijn grote gebogen houten hoorns, waar zes natuurtonen mee geblazen kunnen worden. De mystieke, vaak weemoedige klank kan op vijf tot acht kilometer afstand nog te horen zijn. De hoorn wordt gemaakt van een berken-, elzen- of wilgenstam die al van nature een bepaalde kromming heeft. Na het schillen van de bast wordt de stam in twee delen gezaagd en over de gehele lengte uitgehold. Als mondstuk wordt een klein stukje speciaal gesneden vlierhout of een andere houtsoort gebruikt, waarvan de kern makkelijk verwijderd kan worden. Het mondstuk, de happe, wordt schuin afgesneden, zodat er tegen de zijkant van de hoorn wordt geblazen.

In oktober 2021 zijn de Giezelbaargbloazers begonnen met het maken van een reuzenmidwinterhoorn. Het ding werd gemaakt van een grote tak van een conifeer uit de tuin van Willy Oosterveld uit Veele. Op 6 maart dat jaar werd het gevaarte naar de schuur van Harm Tammes gebracht. Daar heeft het een half jaar liggen drogen. Daarna werd de bast verwijderd.

Inmiddels is het instrument klaar voor gebruik. Het is met een lengte van 4,65 m de langste midwinterhoorn in de provincie Groningen. Op 6 januari, tijdens de Midwinterhoornwandeling, wordt de hoorn voor het eerst in het openbaar bespeeld.

Foto’s: Jan Glazenburg