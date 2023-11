Herleving iconisch boek ‘Sonny Boy’

WINSCHOTEN – Bestsellerauteur Annejet van der Zijl schreef twintig jaar geleden het boek Sonny Boy over Waldy Nods, de zoon van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Nederlandse Rika van der Lans en de Surinaamse Waldemar Nods. Twee decennia later boet dit waargebeurde verhaal niks in qua actualiteit en staat het boek centraal tijdens de landelijke campagne Heel Nederland Leest. Begin 2024 komt Sonny Boy tot leven in de theaterzalen van Kielzog in Hoogezand en De Klinker in Winschoten.

Heel Nederland Leest Sonny Boy

De landelijke bibliotheken zijn halverwege met hun succesvolle jaarlijkse campagne Heel Nederland Leest, een initiatief van het CPNB. Mensen mogen in hun lokale bibliotheek gratis een exemplaar van Sonny Boy ophalen. Het boek is een echte Nederlandse klassiekers die zelfs in het buitenland hoge ogen gooit.

Boek Sonny Boy

Sonny Boy vertelt de waargebeurde levens- en liefdesgeschiedenis van Rika van der Lans en Waldemar Nods die elkaar in 1928 ontmoeten. Hun liefde voor elkaar is omstreden: zij een oudere gehuwde Nederlandse vrouw met vier kinderen en hij een jonge Surinaamse student. Als student en kostganger trekt Waldemar bij Rika in. Als ze een half jaar later zwanger blijkt te zijn, is het schandaal niet te overzien. Toch slagen ze erin ondanks armoede en discriminatie een gelukkig bestaan op te bouwen met hun zoon Waldy, alias ‘Sonny Boy’. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en besluiten ze Joodse onderduikers in huis te nemen, met alle consequenties van dien.

Theatervoorstelling Solo Stories

In het jaar dat het boek Sonny Boy van Annejet van der Zijl 20 jaar bestaat, brengt productiethuis Solo Stories een monoloog gebaseerd op deze internationale bestseller. Gespeeld door Tarikh Jansen, bekend van o.a. The Bodyguard, Ik Wist Het, Drijfvermogen en Kamp van Koningsbrugge.

In de voorstelling komen Rika en Waldemar Nods wederom tot leven. Nu door de ogen van hun zoon. De zoon die ze nooit hebben zien opgroeien en niet konden beschermen. De zoon die zich door de schittering van hun afwezigheid moest zien te redden in een wereld waarin hij niet altijd even welkom was. Waarom was hij hun Sonny Boy? Welk deel van hen zit in hem? Bij wie hoort hij echt?

Te zien in Hoogezand en Winschoten

De voorstelling is op woensdag 28 februari in De Klinker in Winschoten te zien en op donderdag 29 februari in Kielzog Theater in Hoogezand.

