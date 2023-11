POW WOW – Een levenslustige voorstelling over de zorg voor onze ouderen en elkaar

WINSCHOTEN – POW WOW bevraagt hoe wij, vanuit verschillende overtuigingen en tradities, zorgen voor onze ouders en ouderen (met dementie). Wat vinden we vanzelfsprekend en wat ervaren we als een opgave? Waar botsen onze overtuigingen en wat kunnen we van elkaar leren? Theatergezelschap MINOUX nodigt je uit voor een feestelijke, vrolijke en vaak ontroerende ontmoeting tussen verschillende generaties.



Er komt een dag, dan krommen zij hun rug, vertragen zij hun pas en vernauwt hun wereld. Dan draaien de zorgrollen om; epileer je kin of neusgaten, ontwar je de administratie of breng je de soep. Dan bel je elke dag even of juist liever nooit.



Speciaal voor deze voorstelling richtte MINOUX de Bende van Alzheimer op: dansende zeventigplussers, die graag hun mening en vragen delen met het publiek.



POW WOW is beslist geen traditionele theatervoorstelling, maar een humoristische ‘stamvergadering’ met dans, verhalen en muziek. Een voorstelling waarin je actief mag participeren maar ook een waar je rustig naar mag luisteren, kijken en jezelf verwonderen. POW WOW is een voorstelling die je niet gezien moet hebben, maar is er één waar je bij moet zijn geweest.



De voorstelling leidt tot verbinding, nieuwe inzichten en het bespreekbaar maken van dit actuele vraagstuk.

Over POW WOW:

“POW WOW is een geweldige, ontroerende en soms ook confronterende voorstelling. Het zorgt voor een verbinding bij het publiek onderling die ik nog niet eerder zo gezien heb. We hebben een avond gehad waar nog lang over nagedacht en nagepraat is.”

“Bosua vermengt moeiteloos hoge en lage cultuur, ze verbindt mensen uit verschillende tradities en culturen en ze weet mensen in het hart te raken door het te hebben over zaken die vaak weggestopt en verborgen blijven. Een ontroerende ode aan alle moedertjes.”

“POW WOW gaat van hard naar zacht, geruststellend naar verontrustend, bitter naar zoet, vrolijk naar droef. Ondanks de zwaarte slaagt de energieke en openhartige Bosua erin om het zowel grappig en luchtig als ontroerend te houden.”

POW WOW is een voorstelling die leidt tot nieuwe inzichten, verbinding en het bespreekbaar maken van het actuele onderwerp ‘community care’. Erg geschikt voor zorgprofessionals, mantelzorgers & beleidsmakers en bestuurders in de zorg en voor een ieder met interesse in dit onderwerp.

Op donderdag 30 november om 20.15 uur in Cultuurhuis De Kilnker.

Ingezonden