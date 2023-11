WINSCHOTEN – Het damteam van CBS De Vossenburcht uit Winschoten is kampioen geworden van het 10e scholendamtoernooi voor groep 7/8 in het basisonderwijs. Tweede werd het viertal van RK Sint Vitusschool uit Winschoten en het brons was voor CBS Mons Sinai 2 uit Heiligerlee. Door een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten en de plaatselijk damclub vormde het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker als decor voor deze 10e editie. Het team van CBS De Vossenburcht werd gevormd door Louie, Fianna, Augustas en Naim. Hiermee nam CBS De Vossenburcht de wisselbeker over van CBS “De Loopplank” uit Blijham. Zowel CBS De Vossenburcht als RK St. Vitus hebben zich geplaatst voor het provinciaal Gronings kampioenschap dammen voor basisscholen in “Het Hogeland College” in Warffum op zaterdag 9 maart 2024.

Eindstand scholendamtoernooi groep 7/8

CBS De Vossenburcht, Winschoten 7 – 13 RK St. Vitusschool, Winschoten 7 – 12 CBS Mons Sinai 2, Heiligerlee 7 – 9 CBS Mons Sinai 1, Heiligerlee 7 – 7 CBS Het Baken, Westerlee 7 – 6 CBS Annewieke 2, Scheemda 7 – 5 CBS Annewieke 1, Scheemda 7 – 4 Dummy 7 – 0

Persoonlijk score

In het individuele klassement wonnen Luke van CBS Mons Sinai en Wouter van RK St. Vitus al hun partijen. Fianna en Augustas van CBS De Vossenburcht bleven beide ongeslagen.

Schooldammen terug op niveau met 16 teams

Was het schooldammen tijdens de coronatijd enigszins weggezakt, tegenwoordig bloeit het schooldammen als nooit tevoren. Met een deelname van 9 teams bij de groep 4 t/m 6 en 7 teams bij groep 7/8 kan deze 10e editie als zeer geslaagd worden bestempeld. De kiel voor het schooldammen werd overigens gelegd in 2013 met de uitnodiging van alle basisscholen in de gemeente Oldambt. Het kampioenschap kende toen één categorie, waarbij OBS De Uilenburcht uit Beerta als eerste kampioen werd. Een jaar later werden de richtlijnen van de KNDB gehanteerd, waarbij werd gestreden in 2 leeftijdsgroepen namelijk groep 4 t/m 6 en groep 7/8.

Persoonlijke titel

Volgend voorjaar wordt nog een datum gepland op een woensdagmiddag voor de persoonlijk schooldamtitel eveneens voor beide leeftijdsgroepen. Hiervoor worden alle basisscholen in de voormalige gemeente Bellingwedde, gemeente Pekela en de gemeente Oldambt uitgenodigd.

