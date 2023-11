Wandelen werkt! in Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 23 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN | NA HET WEEKEND KOUDER

Door een westenwind komen er vandaag geregeld opklaringen. En na de lichte regen van gisteren is het vandaag lang droog: vanaf de namiddag is er vanuit het noorden wat regen en motregen te verwachten. De wind is matig tot vrij krachtig met windkracht 3 tot 5 en vanavond is er ook kans op een paar windvlagen. De temperatuur houdt zich op rond 11 á 12 graden.

En als dat regenfront van de avond vannacht weg is naar het zuiden komt er een noordwestenwind met vannacht een paar regenbuien. Maar morgen zullen de buien actiever worden met een goede kans op hagel en ook onweer is zeker mogelijk. Maximumtemperatuur morgen rond 8 graden, maar in een bui temperaturen rond 5 graden. De windkracht is morgen 4 tot 6 met uitschieters in een bui.

Een gure dag dus morgen, zaterdag zijn er vooral in de nacht en ochtend nog regen- en hagelbuien. Later op de zaterdag is het wat droger met meer opklaringen. Zondag is daarna een rustige dag maar wel een dag met wat regen en volgende week lijkt het toch echt kouder te gaan worden. Rond het midden van de week zijn winterse buien, ’s nachts is er dan lichte vorst en overdag is het een paar graden boven nul.