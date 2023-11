Gratis advies bij het kiezen van een passende zorgverzekering

BLIJHAM, TER APEL – Weet jij voor welke zorg je allemaal verzekerd bent? En wat er dan wel of niet verzekerd is? Het einde van het jaar komt weer in zicht. Dat betekent dat je kunt nadenken over het overstappen naar een andere zorgverzekering. Je wilt niet te veel betalen, maar ook niet voor verrassingen komen te staan. Weet jij al welke zorgverzekering goed bij je past?

Onafhankelijk advies

Ga naar www.datgeldtvoormij/westerwolde en check zelf via de online zorgmodule welke zorgverzekering het beste bij jou past. Liever persoonlijk contact? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan met een medewerker van Welzijn Westerwolde via info@welzijnwesterwolde.nl of via 0599-582460.

Advies Menzis

Wil je contact met een Menzis overstapcoach? Daarvoor kun je op afspraak terecht in Blijham of Ter Apel via het Klant Contact Centrum van de gemeente Westerwolde via 0599 320 220.

Blijham: MFA Koningsspil, Veurste Rou 2 op 12 december van 9.30-12.30 uur

Ter Apel: Steunstee Ter Apel, Dr. Bekenkampstraat 37 op 13 december van 13.00-16.00 uur

Meenemen

Voor een zorgcheck is het belangrijk dat je de volgende zaken meeneemt:

o ID-bewijs (met BSN) van alle deelnemers (partner en kinderen tot 18 jaar)

o IBAN (bankpas)

o Huidige polis

