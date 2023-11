Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 24 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GURE VRIJDAG | VOLGENDE WEEK KOUDER

Een flinke noordwestenwind geeft vandaag een stroom van opklaringen, wolkenvelden en regen- en hagelbuien vanaf zee. Een enkele bui kan ook wel overkomen met onweer en gemiddeld moet je rekenen op 5 mm aan neerslag. En is vanmiddag kans op windstoten tot ca. 70 km/uur, bij het Wad en de Dollard kunnen windstoten tot 90 of 100 km/uur voorkomen. De maximumtemperatuur is ongeveer 7 graden, in een bui kan het terugzakken tot 3 graden.

Vanavond en vannacht is het iets droger met langzaam wat minder wind, later komende nacht en morgenochtend is het regenachtig met kans op natte sneeuw. Minimumtemperatuur onder de ochtend rond +2 graden.

Morgenmiddag wordt het ca. 7 graden met nog een paar lokale regen- en hagelbuien, maar er is dan minder wind en er dan zijn meer opklaringen. Zondag is er een maar zwakke tot matige wind maar de wind gaat dan draaien naar het westen en dat geeft veel bewolking en soms regen.

Na het weekend gaan we over naar een koudere periode want maandag draait de wind naar het oosten met wat regen en 5 graden. Daarna is er vaak een noordoostenwind: dat brengt opklaringen maar ook winterse buien en ’s nachts 0 tot -3, wordt het rond het midden van de volgende week +1 tot +4.