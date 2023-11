Eize zingt: Kerst met het Ketelkoor

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 25 november, 08.00 uur door John Havinga

BUIEN – MAAR VANMIDDAG DROGER | KOMENDE WEEK WINTERS

Een stevige noordwestenwind zorgt vandaag voor regen- en hagelbuien, maar ook opklaringen en soms zonneschijn. Vanmiddag wordt het geleidelijk droog met wat vaker de zon. De temperaturen komen uit op ongeveer 7 à 8 graden, bij een matige tot soms vrij krachtige noordwestenwind (4-5 Bft). Vanmiddag zal die geleidelijk wat minder sterk worden, met dan windkracht 2 tot 4.

Vanavond en vannacht blijft het droog met opklaringen en wellicht wat nevel, bij een minimumtemperatuur die uitkomt op een half of +1 graad. Het wordt dus al wat kouder.

Morgen wisselend bewolkt met (buiige) regen en een temperatuur die niet veel hoger komt dan circa 6 graden. De wind wordt in de loop van de ochtend matig en gaat draaien naar het westen. De tweede helft van het weekend krijgt als rapportcijfer voor wat betreft het weer dus een vijfje.

Na het weekend gaan we over op een koudere periode want de wind draait naar het oosten met daarbij in de loop van de ochtend regen, die overgaat in (natte) sneeuw. De temperatuur begint nog op +4 graden, maar zakt snel naar waarden tussen nul en +2 graden. In de nacht die volgt gaat het vriezen tot -1 à -2 met uiteraard bevriezing van natte weggedeelten. Kans op gladheid. Dinsdag lijkt meest droog te verlopen met zon afgewisseld door wolken en een matige noordoostenwind. Woensdag komen er weer buien en dat zullen winterse buien worden. Dinsdag wordt het overdag rond +1 en dan vriest het in de nacht -1 tot -3 graden. Woensdag wordt het maximaal +3 à +4 graden.