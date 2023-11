DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Emsbüren

Rond half tien gisteravond week een 70 jarige bestuurder van een Ford Focus ter hoogte van Emsbüren om onbekende redenen uit naar de linker rijbaan van de A31. Daar botste hij tegen de BMW 5 van een 26 jarige bestuurder. Beide voertuigen raakten in een slip. Een 36 jarige bestuurster van een Audi A3 kon de op de rijbaan staande Ford Focus niet meer ontwijken en botste er tegen aan. Hierbij brak de Ford in tweeën. De 70 jarige bestuurder en een 71 jarige vrouw, die bij hem in de auto zat, overleden op de plaats van het ongeval. De bestuurder van de BMW raakte licht gewond en de bestuurster van de Audi liep ernstige verwondingen op. Zij zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De weg is tot half acht vanmorgen afgesloten geweest. De drie auto’s zijn afgesleept. Voor de aanwezige reddingsdiensten kwam een collegiaal opvangteam ter plaatse.

De politie verzoekt getuigen van het ongeval zich te melden.

Meppen

Vanmorgen reed om 11.15 uur een 63 jarige bestuurder van een Ford Fusion op de B70 vanuit Haren in de richting van Meppen. Ter hoogte van Hemsen reed een onbekende automobilist, zonder op het verkeer te letten, de B70 op. De bestuurder van de Ford moest uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Hij raakte daarbij in een slip en na meerdere keren rond te zijn gedraaid belandde de Ford achteruit in een heg. De bestuurder en zijn 62 jarige bijrijdster kwamen met de schrik vrij. De veroorzaker van het ongeval, die vermoedelijk in een grijze combi reed, is doorgereden. De schade aan de Ford bedraagt 1.000 euro.