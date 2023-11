Westerwolde speelt zondagmiddag in- en tegen Muntendam

MUNTENDAM, VLAGTWEDDE – Nu Westerwolde de stijgende lijn enigszins heeft te pakken, reist de Vlagtwedder formatie komende zondagmiddag af naar Muntendam, alwaar de plaatselijke trots haar opwachting maakt. En dat afreizen zal dan vast en zeker met het nodige vertrouwen gebeuren. Na twee klinkende overwinningen is het team van de trainers Richard Streuding en Merill Wakker gestegen naar de elfde plaats op de ranglijst en in de wetenschap dat iedereen van iedereen kan winnen, zal vast en zeker alles in het werk worden gesteld deze middag met de punten huiswaarts te keren. Maar met in het achterhoofd de wedstrijd van het vorig seizoen in Muntendam, moge het duidelijk zijn dat dit geen gemakkelijke opgave zal zijn. Maar dit gegeven neemt niet weg dat voor beide ploegen “de wedstrijd met 0 – 0 begint, de bal rond is en negentig minuten duurt”.

Muntendam staat momenteel op de zesde plaats met elf punten uit zeven wedstrijd. De ploeg van trainer Robert Nieborg, die al weer voor het achtste seizoen aan het roer staat bij de Muntendammers (zij het met een aantal onderbrekingen), heeft daarin een doelsaldo van 16 – 13 opgebouwd. Er werd drie keer gewonnen, twee keer gelijk gespeeld en twee keer verloren. Westerwolde heeft momenteel acht wedstrijden gespeeld, waarvan er vijf verloren gingen, één gelijk werd gespeeld en de laatste twee werden gewonnen. Westerwolde heeft derhalve zeven punten, scoorde ook zestien keer, maar kreeg wel tien doelpunten meer tegen dan Muntendam (16 – 23). Kortom, afhaken of aansluiten bij de grote middenmoot in 3B is het uitgangspunt voor de Westerwolders deze laatste zondag van november.

De wedstrijd op sportpark Zuiderstraat in Muntendam begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Roelof Leuning uit Tynaarlo. Mede gelet op beide wedstrijden tussen de ploegen in het vorig seizoen, is het de moeite waar net als spelers en begeleiding komende zondagmiddag richting Muntendam te reizen. De selectie van Westerwolde zal een en ander erg waarderen en uw aanwezigheid zonder meer op prijs stellen en als morele steun ervaren.

Ingezonden door HJ Pleiter