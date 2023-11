Barrels onderweg naar huis

WINSCHOTEN – Vorige week vrijdag is vanuit Winschoten een groep van 45 barrels vertrokken. Zo’n 110 deelnemers aan de Noorderlicht Barrel Challenge verzamelden zich bij Café Dommering op het Marktplein in Winschoten.

De tour wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze achtdaagse Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee.

Het eerste traject was naar Travemunde, waar de deelnemers aan boord gingen van een ferry, die ze naar Trelleborg in Zweden bracht. Zaterdag vertrokken ze naar Gävle en vandaag ging de reis een kleine 700 kilometer verder in noordelijke richting naar Pitea. Maandag reisden de deelnemers naar Kiruna, een reis van ruim 400 kilometer. En daar zagen ze waar ze voor gekomen waren: het noorderlicht!

Dinsdag hadden de deelnemers een rustdag. Er werden attracties in de omgeving bezocht, zoals een ijshotel, ritjes gemaakt met sledehonden en/of sneeuwscooters en aan auto’s gesleuteld. De temperatuur is -26 graden! Gisteren vertrokken ze naar Mo I Rana in Noorwegen, een rit van 596 kilometer. Een barre tocht met een temperatuur van -30. Onderweg stond de fotograaf oog in oog met een zeeotter! Ook zagen ze weer rendieren. Als opdracht moesten de deelnemers van lucifers een auto maken.

Donderdag waren de barrels onderweg naar Östersund (Zweden), 524 kilometer. Een aantal mensen heeft vast gezeten, maar zijn er toch op de een of andere manier weer uitgeholpen. Ze konden weer verder. De opdracht een kerstboom met verlichting op je auto is gelukt. Ook zijn elanden gespot.

Vrijdag kwamen de barrels, na een ritje van een dikke 500 km, aan in Örebro. De stad is al helemaal in kerstsfeer.

Gisteren was het laatste traject naar Trelleborg. Na 577 kilometer rijden stapten ze daar op de boot die hen terug naar Travemunde bracht. Aan boord werden de prijzen uitgereikt. De uitslag was als volgt: 1e prijs Pospol, 2e prijs Optimodel 3e prijs V team. De pechprijs was voor team Wilms en de originaliteitsprijs ging naar Delivery Duck. Voor alle deelnemers lag een herinneringsmedaille klaar.

De barrels zijn vanmorgen aan hun laatste rit richting huis begonnen. De deelnemers kunnen terugkijken op een mooi avontuur.

Geniet van de foto’s van deelnemers en Mazzelmoaze. Meer foto’s vindt u HIER.