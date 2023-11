COA: Ter Apel te vol

TER APEL – Door het aanhoudende tekort aan opvangplekken in het land is het opvangcentrum In Ter Apel momenteel te vol. Dit zorgt voor spanningen bij bewoners, medewerkers en omwonenden in Ter Apel. Het COA moet maatregelen nemen om de veiligheid te blijven garanderen.

Dit weekend zijn er ongeveer 100 asielzoekers in een hotel in Den Haag ondergebracht. Het COA is de gemeente Den Haag zeer erkentelijk. Ze kunnen hiermee vandaag de enorme druk op Ter Apel verlagen. Het COA gaat de komende dagen meer gemeenten benaderen om hotelcapaciteit in te zetten, om zo de opvang in het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Inmiddels werkt het COA aan de verhoging van de uitstroom van vergunninghouders naar gemeenten, waardoor er structurele plekken vrij komen.

Bron: COA