Tweede editie Let The Sixties Roll in Veendam smaakt naar meer

VEENDAM – Met ruim 1.200 bezoekers was de tweede editie van het muziekfestival Let The Sixties Roll in Grand Café Java in Veendam zaterdag (25 november) zo goed als uitverkocht. Met de Haagse band The Clarks, met een geweldige vertolking van het nummer Radar Love, The Fortunate Sons (CCR) en Them Dirty Dimes als topbands kwam het publiek volop aan zijn trekken. “We hebben alleen maar vrolijke gezichten gezien”, verwoordde medeorganisator Hans Stuut het gevoel dat de organisatie had na afloop.

De organisatie had ook lokale en regionale bands geboekt. The Happy Tunes, met de Veendamse zangeres Gina de Boer, Hot Me! (uit Zuidwending) en Rock Uut Wildervank (kortweg R.U.W.) vermaakten de bezoekers ook opperbest. En niet te vergeten jazzpianist Rein de Graaff uit Veendam en zangeres Marcella Hendriks.

“We hebben bewust voor wat minder bezoekers gekozen. Vorig jaar was het in een aantal zalen te druk. Door enkele zalen ook enigszins te reguleren liep alles beter door “

“De sfeer was geweldig. Niet alleen voor het publiek, maar zeker ook voor de bands. Die speelden in volle en gezellige, knusse zalen.”

Met het optreden van Bonnie St.Claire kwam halverwege het festival de stemming er al goed in en wat zijn hoogtepunt bereikte met de laatste de band Hollands Verdriet,

waarbij volop werd meegezongen en gedanst.

De organisatie houdt nog een slag om de arm of er ook een derde editie van Let The Sixties Roll komt.

“We moeten de tweede editie nog evalueren. Maar de melding vanuit het publiek was duidelijk: dat wil dat we hiermee doorgaan.

Ingezonden door Hans Stuut