Wethouder Ellen van Klaveren onthult portret van Antje Oldenburger

NIEUWE PEKELA – Zaterdag onthulde wethouder Ellen van Klaveren een portret van een Pekelder sterke Vrouw: Antje Oldenburger.

Voor het project 10 sterke vrouwen in Groningen in 10 Groninger gemeenten, een initiatief van Museum aan de A in Groningen, vond zaterdag in museum Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela de onthulling van een portret van Antje Oldenburger(1868-1934) plaats. Zij was de oprichtster van warenhuis Vanderveen in Assen en is gekozen als sterke Pekelder vrouw.

De middag werd door de heer Opperwal van het Kapiteinshuis geopend. Daarna gaf hij het woord aan Sanne Meijer van het Museum aan de A. Zij vertelde hoe het project tot stand is gekomen. Vervolgens kreeg de heer Van der Veen, directeur en eigenaar van het gelijknamige warenhuis in Assen, het woord. Hij vertelde hoe het warenhuis is ontstaan (dit verhaal is te lezen als men de QR code in de foto’s scant).

Wethouder Ellen van Klaveren vertelde het volgende:

Sterke vraauwlu, die kennen we natuurlijk in Pekela. Onze geschiedenis zit vol vrouwen met ‘een kop de’rop’, ondernemers, zeevaarders, vrouwelijke activisten.

In Pekela vond de eerste wilde vrouwenstaking van Nederland plaats; de sigarenmeisjes van de sigarenfabriek Champ Clark legden het werk neer nadat de fabrieksbazen hadden geweigerd hun lonen te verhogen. Ze wilden hetzelfde verdienen als de mannen. Het heet een wilde staking omdat het vanuit de vrouwen zelf kwam en dus zonder steun van de vakbond. Ze namen dus het risico hun baan te verliezen. Als gevolg van deze staking kwam er een cao voor de gehele nationale tabaksindustrie en de lonen gingen omhoog. Wat een lef en wat een kracht!

Lef en kracht en grootse dromen had ook de Pekelder vrouw waarvan vandaag de afbeelding is onthuld: Antje Oldenburger, geboren 1868 in Nieuwe Pekela. Zij was vele jaren met haar vader mee op reis op zee. Met haar ondernemersgeest zag ze de mogelijkheden van een groot warenhuis zoals ze in Kopenhagen en Liverpool zag. En hierdoor wilde ze graag ooit zelf een warenhuis beginnen, ook al was dat niet normaal voor vrouwen in die tijd. Vrouwen moesten na hun trouwen hun baan opgeven. Maar na haar huwelijk met Bareld van der Veen openden ze een winkel, waar Antje de leiding had. Deze winkel groeide uit tot haar grote droom: het iconisch warenhuis Vanderveen in Assen.

En dat allemaal dankzij deze sterke Pekelder vrouw Antje Oldenburger. Dat zij maar een inspiratiebron mag zijn voor de volgende generaties sterke Pekelder vraauwlu!

In het kader van het project was Theo Zwinderman gevraagd een portret van Antje Oldenburger te maken. Hij koos voor collage techniek. Het portret, uitvergroot op een canvasdoek en bevestigd aan de zijgevel van het Kapiteinshuis, werd door wethouder Ellen van Klaveren onthuld.

Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje. De kunstenaar legde uit hoe zijn kunstwerk tot stand is gekomen. Ter afsluiting werd door de heer van der Veen aan de voorzitter van het Kapiteinshuis, de heer Opperwal, een cadeau aangeboden.

Bron: Gemeente Pekela

Foto’s: Fred Stötefalk