Zegereeks v.v. Westerwolde (te) vroeg beëindigd

MUNTENDAM, VLAGTWEDDE – De vraag van vandaag was of Westerwolde een vervolg kon geven aan de laatste drie wedstrijden die, qua voetbal, inzet en passie, goed waren en waarbij de laatste twee werden omgezet in winst. Uiteraard kwam er een antwoord op deze vraag vanmiddag, maar niet voordat . . .

Zowel Muntendam als ook Westerwolde misten vandaag door diverse redenen een aantal spelers, waardoor beide teams niet in de gewenste sterkste formatie konden starten. Voor trainer Streuding, die deze week aankondigde de rood witten aan het einde van het seizoen te verlaten en collega Wakker dus een puzzeltje over hoe te starten. Dat deze puzzel moeilijk bleek, was vooral de eerste helft goed te zien. Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Leuning was het de thuisploeg die een constante druk probeerde te zetten op de achterhoede van Westerwolde, waar de gasten bar weinig tegenover konden zetten. Muntendam was beter, was gevaarlijk maar tot echt grote kansen leidde dit niet. Tot net na het eerste kwartier. Rechtsbuiten Vasse kwam, na een goede individuele actie, naar binnen en liet met links een vlammend schot los liet richting de verre bovenhoek. Keeper Bas Boonman pareerde deze echter met een geweldige reflex en verwerkte de bal zo tot corner. Muntendam bleef ook na deze poging gevaarlijk, waar het of het geluk ontbeerde of de buitenspelval niet kon omzeilen, de jonge keeper Boonman op zijn pad trof of zelfs de lat een obstakel bleek. Westerwolde kon hier, zoals eerder genoemd, voetballend weinig tegenover zetten. Dit veelal door slordigheden aan de bal, maar ook door de tegenstander teveel ruimte te bieden en zo gevaarlijk te kunnen laten worden. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat ook het speelveld deze middag niet echt meehielp na de gevallen regen van de afgelopen dagen, maar daar had uiteraard ook Muntendam last van. Na een dik half uur viel er dan toch de eerste mogelijkheid voor Westerwolde te noteren. Rene van der Laan speelde zich goed vrij op het middenveld, sprintte voorbij zijn tegenstander en zag de meegelopen Bart Nieland de ruimte induiken. De pass was echter net te hard en zodoende een prooi voor de Muntendamse goalie Wijsbeek.

Westerwolde gebruikte de rust om twee wissels door te voeren en het tactisch iets anders neer te zetten. Muntendam had de rust natuurlijk ook gebruikt voor dit laatste en bleek de tweede helft wat meer gebruik te willen maken van de lange bal. En daar had Westerwolde, omdat het vaak de tweede bal verloor, moeite mee. In de 55e minuut was het een lange bal die door de voorwaartse van Muntendam werd door gekopt en zo Rick Wessels in staat stelde om vrij door te lopen naar de goal van Westerwolde. Keeper Bas Boonman bracht echter uitstekend redding op deze inzet en hield zijn ploeg daarmee op de been. Dik 10minuten later was het dan toch raak. Linksbuiten Patrick Vasse snelde voorbij zijn directe tegenstander, wilde naar binnen komen, maar werd gestuit door de inkomende back Wilco Huls. Zijn sliding in de 16meter was echter net te laat en scheidsrechter Leuning kon niet anders dan naar de penalty stip wijzen. Maikel Hut liet zich dit buitenkansje niet ontnemen en noteerde zodoende de 1-0 op het (niet meer werkende) scorebord. Dit, samen met wat wissels, was het startsein voor Westerwolde om wat opportunisme in het spel te gooien en wat meer beleving ten toon te spreiden. Op twintig minuten van het einde was het een goede actie en ook voorzet van Milan Kater die het hoofd vond van Rene van der Laan. Waar hij vorige week een soort gelijke kop kans nog verzilverde, was het nu dat deze rakelings langs het doel van Wijsbeek verdween. Even later weer een gevaarlijk moment voor de goal van Muntendam. Een goede vrije trap van Kevin van der Laan, samen met een goede loopactie van Rudie Bergman betekenden bijna de 1-1. De goed genomen volley van Bergman ging echter jammerlijk net naast de verkeerde kant van de paal. Vijf minuten voor tijd dan toch de gelijkmaker, of toch niet . . . Rene van der Laan werd goed weg gestuurd door Bart Nieland en scoorde op schitterende wijze.

De grensrechter van Muntendam dacht hier echter anders over en trok de vlag omhoog. Scheidsrechter Leuning nam dit buitenspel signaal over en zodoende bleef de achterstand een feit. In de 92e minuut was daar dan wel de gelijkmaker. Kevin van der Laan speelde zich goed vrij op het middenveld en bediende met buitenkant voet zijn weg sprintende broer Rene. Vrijstaand voor keeper Wijsbeek scoorde hij beheerst de 1-1 door de bal in de rechterhoek te schuiven.



Waar de Muntendamse aanhang baalde van de gelijkmaker, waren de ook vandaag weer meegekomen Vlagtwedder supporters dolgelukkig met deze treffer. Echter, dit duurde jammer genoeg niet lang. Nog geen anderhalve minuten na de gelijkmaker was het een ingooi die de compleet vrijstaande Rick Wessels bereikte en met deze buitenkans, vrijstaand voor keeper Boonman, wist hij wel raad. Net voor het einde was hij dan ook verantwoordelijk voor de vreugde bij Muntendam en de teleurstelling bij Westerwolde. Met zijn goal was hij daarnaast ook nog eens het antwoord op de vraag waar we dit verslag mee begonnen.

Na twee winstpartijen en dus te noemen kleine zegereeks kwam daar dus vandaag een einde aan voor de Vlagtwedders. Met alle uitslagen en daarbij de eigen 7 punten uit 9 wedstrijden, vinden de Westerwolders zichzelf terug op de 11e plek in de competitie. En omdat er in deze derde klasse B, net als in de eredivisie, een eigenlijke middenmoot ontbreekt is er zodoende ook nog van alles mogelijk. Het puntverschil met de nummer zes op de ranglijst is bijvoorbeeld maar 5 punten. Dan kijken we uiteraard naar boven en dan is het wel zaak om het voetbal en ook de beleving van de drie voorgaande wedstrijden weer te vinden en op te pakken. Dat kan al volgende week op Sportpark De Barlage tegen de nummer twee in de competitie Gieten.

Opstelling Muntendam:

T. wijsbeek – J. de Vries – M. Imminga(c) – L. Wolthuis – D. Lamain – M. Ploeger – M. Schipper –

B. Luttje – M. Hut – P. Vasse – R. Wessels .

Opstelling Westerwolde:

B. Boonman – J. Luijten (46e W. Huls) – T. van Kalmthout (73e R. Bergman) – R. te Velde (65e M. Kater) – R. Riks(c) – E. van der West – J. Smid – B. Nieland – S. van Hoorn (46e K. van der Laan) – F. Riks –

R. van der Laan.

Scheidsrechter: Dhr. R. Leuning

Aantal toeschouwers: 80

Amusementswaarde: 6

Ingezonden door Jan Hebers

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER.