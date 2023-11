Zestig jarige zoon opgepakt als verdachte dood moeder

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 26 november, 08.00 uur door John Havinga

BUIEN EN BEWOLKING | MAANDAG (NATTE) SNEEUW – EEN KOUDE WINTERSE WEEK

Vandaag krijgen we wisselend bewolkt weer en (buiige) regen met minder zonneschijn dan gisteren. De temperaturen komen vanmiddag niet veel hoger uit dan ongeveer 7 graden en het waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. De bewolking wordt steeds meer en dikker in de loop van de avond.

Vanavond en vannacht regent het dan ook door bij een temperatuur die daalt naar 3 graden en een wind die krimpt naar het zuiden tot zuidoosten.

Morgen blijft het regenen bij een gestaag verder dalende temperatuur en die temperatuur zakt overdag langzaam van +3 naar waarden tussen nul en +1 à +2 graden. De wind krimpt van het zuidoosten naar het noordoosten en wordt matig, soms vrij krachtig (3-5 Bft). Het regent in eerste instantie, maar de regen gaat over in (natte) sneeuw. Aangezien er nog geen vorst in de grond zit, zal de sneeuw alleen blijven liggen op daken en gras. Maar de winter geeft wel even haar visitekaartje aan ons af.

Vanaf dinsdag krijgen we namelijk een koudere periode want in de nacht die volgt gaat het vriezen tot -1 à -2 graden, met uiteraard bevriezing van natte weggedeelten en dus kans op gladheid. Dinsdag lijkt overdag meest droog te verlopen met zon afgewisseld door wolken en een matige noord(oost)enwind. In de avond volgen wel weer sneeuwbuitjes. Woensdag komen er ook buien met een winters karakter (een mix van sneeuw, regen en hagel. Donderdag komen er ook weer regen en sneeuwbuien. De temperaturen zullen inleveren naar +1 tot +3 graden, met ’s nachts lichte vorst. Kortom: een koude, winterse week.