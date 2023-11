Duurzaamheids- en Gebiedsfondsen komen naar inwoners toe

WESTERWOLDE – Wethouder Ebbers bezoekt met GOUD dorpskernen Westerwolde.



Sinds oktober 2023 kunnen inwoners, verenigingen en stichtingen weer subsidie aanvragen

bij het Duurzaamheids- en Gebiedsfonds. Om inwoners te enthousiasmeren en informeren,

komt GOUD Westerwolde naar weekmarkten en supermarkten in Bellingwolde, Vlagtwedde,

Blijham, Sellingen en Ter Apel. GOUD is het duurzaamheidsinitiatief van de gemeente

Westerwolde. Ook wethouder duurzaamheid, Saskia Ebbers, zal aanwezig zijn.



Duurzaamheids- en Gebiedsfonds

Het Duurzaamheidsfonds en het Gebiedsfonds van de gemeente Westerwolde zijn er voor inwoners,

verenigingen en stichtingen. Zij kunnen tot 1 februari 2024 subsidie aanvragen voor projecten op het

gebied van leefbaarheid, biodiversiteit en duurzaamheid. De buurt een fijnere plek maken, de planten en

dieren een handje helpen of een mooi project opzetten om de aarde minder te belasten: voor dit soort

initiatieven kan subsidie aangevraagd worden. Aanvragen kan alleen in collectieven van drie of meer

inwoners. En natuurlijk door stichtingen en verenigingen.



Tour langs dorpskernen

Inwoners kunnen op de plaatsen die GOUD aandoet vragen stellen over de fondsen, maar ook over

duurzaamheid in Westerwolde in het algemeen. Medewerkers duurzaamheid en natuurlijk wethouder

Ebbers staan inwoners te woord in een herkenbare tent van GOUD Westerwolde. Op de volgende tijden en locaties kunnen inwoners bij de tent van GOUD terecht:



29 november 2023 12.00 – 14.00 uur Bellingwolde, parkeerplaats Plus

1 december 2023 13.00 – 15.00 uur Vlagtwedde, Weekmarkt

6 december 2023 13.00 – 14.30 uur Blijham, plein bij Spar

7 december 2023 13.30 – 15.00 uur Ter Apel, Weekmarkt

8 december 2023 13.00 – 15.00 uur Sellingen, parkeerplaats Coop



Voor meer informatie over de fondsen, GOUD Westerwolde of duurzaamheid in Westerwolde kunnen

inwoners kijken op westerwolde.nl/goud-westerwolde. Zij kunnen ook mailen naar

gemeente@westerwolde.nl.

