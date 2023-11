Videoverslag herdenking bemanning neergeschoten Lancaster

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 27 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN LATER NATTE SNEEUW | EEN WINTERSE WEEK

De winter doet de komende tijd een eerste poging om er kouder weer van te maken. Maar dat gaat vandaag vooral gepaard met regen, pas in de loop van de middag is er wat natte sneeuw en vanavond en vannacht is er dan nog kans op een winterse bui met hagel of sneeuw. Er staat vandaag een matige tot vrij krachtige wind die draait naar het noordoosten, de temperatuur begint bij 3 graden en daalt vanavond uit rond het vriespunt.

Het kan vannacht dus glad worden op de weg maar het is morgen in de ochtend en de middag wél mooi weer met regelmatig wat zon en een middagtemperatuur rond +1 met weinig wind.

Morgenavond wordt het dan serieuzer want vanuit het noordwesten komen er in de loop van de avond sneeuwbuien en dan zal sneeuw ook blijven liggen. En het zal in de loop van morgenavond en woensdagnacht ook winters zijn met temperatuur rond -1. Woensdag is het overdag net boven nul en dan zijn er ook weer enkele regenbuien. Maximum woensdag rond +1 maar ’s avonds weer onder nul.

Daarna is het donderdag en vrijdag rustig weer met zonnige perioden en soms een sneeuw- of regenbui. Minimum later in de week van -1 tot -5, maxima op die dagen +1 tot +3.