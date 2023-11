Elke dag feest met de online Visit Groningen Adventskalender

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 28 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND SNEEUWKANSEN | VANNACHT GLADDE WEGEN

Het is een vrij bewolkte start van de dag met kans op wat lichte sneeuw of regen bij een temperatuur van +1 graad en windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordoosten. Maar vanmiddag zijn er flinke opklaringen en dus komt er regelmatig wat zon en het is dan droog. De temperatuur ligt vanmiddag rond +2 en de wind neemt duidelijk, dus het wordt een vrij mooie middag.

Maar vanavond zal het bewolkt raken en in de loop van de avond gaat het af en toe sneeuwen bij een temperatuur rond 0 graden. De sneeuw kan in ieder geval op de auto en in de tuin een beetje blijven liggen en het kan glad worden op de weg. Ook komende nacht valt er af en toe wat sneeuw, maar de temperatuur gaat dan iets omhoog en er kan ook even een mengeling van wat sneeuw en regen komen.

Morgenochtend is ook nog zwaar bewolkt met enkele sneeuwbuien, morgenmiddag is er af en toe zon en is het overwegend droog. Maximum morgen rond 2 graden en dan weer een noordoostenwind.

Donderdagnacht wordt het -4 en het kan dan glad worden, overdag is er zon en een maximum van 2 graden. Vrijdag is ook een winterdag met kans op mist en zon, in het weekend is er kans op wat sneeuw en regen.