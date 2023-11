DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gistermiddag om 12.25 uur parkeerde de 35 jarige eigenaar van een bestelbus uit Aschendorf zijn auto nabij de glascontainer op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Neuschanzer Straße in Bunde. Toen hij een half uur later bij de auto kwam, zag hij dat in de schuifdeur rechts achter een grote deuk zat. De veroorzaker is onbekend.

Leer

In de nacht van zondag op maandag werd de brandweer van Leer om 02.05 uur gealarmeerd voor een brand in het Borromäus-Hospital. Meteen na aankomst van de brandweer bleek dat er in een accu in de technische ruimte in de kelder brand was uitgebroken. Dikke rook verspreidde zich door delen van het ziekenhuis.

Er werd meteen opgeschaald en extra hulpdiensten uit Bingum, Loga en Heisfelde kwamen ter plaatse. Ook werd het MANV-alarm ( Massenanfall von Verletzten) geactiveerd, waardoor naast de brandweer ook diverse andere hulpdiensten ter plaatse kwamen. Twee afdelingen van het ziekenhuis werden ontruimd. De patiënten werden eerst naar een andere afdelingen gebracht.

Na ongeveer 20 minuten was de brand onder controle. Nadat de accu zover was afgeblust dat hij kon worden verwijderd werd deze naar buiten gebracht. Ondertussen werd de evacuatie en overbrenging van de getroffen patiënten door verschillende hulporganisaties uitgevoerd. De 39 patiënten uit de getroffen afdelingen werden intern ondergebracht of naar de noodopvang in het AWO-verpleeghuis gebracht. Twee patiënten, waaronder een zwangere vrouw die aan het bevallen was, werden uit voorzorg naar andere ziekenhuizen overgebracht.

De eigenlijke brand was na ongeveer een uur geblust, maar de inzet van de brandweer was nog lang niet voorbij. Alle ruimtes van het ziekenhuis werden voortdurend bewaakt met meetapparatuur. Ruimtes waar bijvoorbeeld de CO-waarden te hoog waren werden afgesloten en geventileerd. Door de brand in de technische ruimte viel alle interne communicatie weg. Om in geval van nood, bijvoorbeeld als reanimatie nodig was, alarm te kunnen slaan, stonden op elke afdeling brandweerlieden die voortdurend via radiocommunicatie met de verpleging in contact stonden. In totaal waren er die nacht zo’n 150 hulpdiensten van verschillende hulporganisaties aanwezig.

Maandagochtend om acht uur konden de afdelingen weer open en was de alarmering hersteld. Ondanks de enorme rookontwikkeling raakte niemand bij de brand gewond. Er is onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand en de omvang van de schade gestart.

Sögel

Bij een ongeval op de Wahner Straße is vanmorgen om 10.20 uur een 81 jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. De man stak plotseling met zijn elektrische driewielfiets de weg over. Een 66 jarige bestuurder van een Hyundai Sportage kon de man niet meer ontwijken. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De weg is meerdere uren voor onderzoek en berging afgesloten geweest.