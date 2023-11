Giezelbaargbloazers blazen het Advent aan

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 29 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERSE DAGEN | GLADHEID EN MIST

Het is vanochtend nog bewolkt met verspreid wat sneeuwval en het is op meerdere plaatsen ook glad op de weg. De temperatuur ligt rond +1 en de wind wordt matig uit het noorden tot noordoosten met windkracht 3 tot 4. Vanmiddag is er nog kans op een enkele sneeuw- of regenbui en de wind neemt dan weer wat af. De maximumtemperatuur is 2 graden. Er zijn ook opklaringen en door die zwakke wind is er al in de namiddag kans op mistbanken. De temperatuur komt dan ook snel onder nul: vanavond kunnen de wegen hier en daar ook al verraderlijk glad worden.

De minimumtemperatuur voor komende nacht komt ook uit rond -4 met kans op dichte mistbanken, ijs op de auto, en gladheid op de weg. Morgenochtend blijft het lichtjes vriezen met plaatselijk wat lichte sneeuw of motsneeuw, morgenmiddag is het droog met af en toe zon. Temperatuur morgenmiddag rond het vriespunt.

Vrijdagnacht daalt het opnieuw tot -3 of 4 met bij ons kans op mist en bij de Wadden een enkele sneeuwbui. Overdag zijn er vrijdag zonnige perioden en bij weinig wind wordt het dan +1. Ook in het weekend is het nog een beetje winter met ’s nachts een paar graden vorst, na het weekend zal de temperatuur langzaam wat omhoog gaan.