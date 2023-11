HB-Café in Groningen op 15 december 2023

GRONINGEN – Ongeveer 16 procent van de mensen is introvert, een ongeveer even groot deel is extravert, de overgrote meerderheid zit er ergens tussenin. Toch lijkt het erop dat er relatief méér hoogbegaafden introvert zijn dan gemiddeld. Eén van de redenen daarvoor is dat er best wat overeenkomsten zijn tussen introversie en hoogbegaafdheid. Karolien Koolhof komt op 15 december 2023 om te vertellen over hoogbegaafdheid, introvert zijn en de mogelijke relatie tussen beide.

Welkom bij het HB café in Groningen!

Zowel hoogbegaafdheid als het persoonlijkheidskenmerk introversie kun je scharen onder neurodiversiteit. Beide eigenschappen kunnen daardoor een worsteling met acceptatie opleveren, maar als je ze goed weet in te zetten, kan het je veel opleveren. “Als hoogbegaafde introvert kun je erg veel, waardoor je ook in een rol die je wellicht minder leuk vindt nog steeds uit kunt blinken”, stelt Karolien Koolhof. “Zelfkennis is een belangrijke factor om als hoogbegaafde introvert tot je recht te komen, maar om meer zelfkennis te krijgen, zul je wel zelf het initiatief moeten nemen.”



In het HB-Café gaan we op zoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen hoogbegaafdheid en introversie, en ontdekken we wat ze met elkaar te maken kunnen hebben. Ook zal Karolien tips geven hoe je als introverte hoogbegaafde (of hoogbegaafde introvert) vormgeeft aan je carrière. Karolien zal theorie delen, maar de avond zal toch vooral interactief zijn.



Voor wie?

Dit HB-Café is er voor iedereen die nieuwsgierig is naar (aspecten van) hoogbegaafdheid. Iedereen is welkom: of je nu nog volop aan het ontdekken bent wat hoogbegaafdheid is; je je afvraagt of dat op jezelf of iemand uit je omgeving van toepassing is; je al (heel lang) weet dat je hoogbegaafd bent en je nieuwsgierig blijft naar hoe jij je hoogbegaafdheid positief kunt inzetten danwel graag je ervaringen wilt delen met anderen. Heb je vragen over HB zijn? Stel ze! Weet je al lang(er) dat je hoogbegaafd bent en heb je misschien antwoorden? Je bent welkom om mee te luisteren en te praten en desgevraagd je ervaringen te delen.



Programma

19.30 uur Opening door Agnes Schilder, Roger van Hout en Jolande Donker van het HB-Café Groningen.

Gastspreker: Karolien Koolhof

20.45 uur Pauze

21.00 uur Vervolg gastspreker met gelegenheid om onderling ervaringen te delen en van elkaar te leren.

22.00 uur Einde programma.

Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Het inhoudelijke deel duurt van 19:30 tot 22.00 uur (met een pauze). Daarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje in de bar.

Locatie HB café Groningen: Flonk Hotel (voorheen Best Western Hotel) – Groningen Centre, Radesingel 50, 9711 EK Groningen.



Het HB-Café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm met daarna een borrel. De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid. Er zijn geen toelatingscriteria en we maken bij het IHBV geen gebruik van IQ-testen of andere vragenlijsten of tests. Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.



Aanmelden voor dit HB-café kan uitsluitend door het online formulier op http://ihbv.nl/evenementen in te vullen.

Het aantal bezoekers is beperkt tot 30 personen om interactie met de spreker en met elkaar mogelijk te maken. Wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is, is inschrijving niet meer mogelijk. Wie dat wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen door het daartoe bestemde formulier op de evenementen-pagina van het IHBV in te vullen. Alleen wachtlijstmeldingen die op deze wijze binnenkomen worden in behandeling genomen. We nemen contact op wanneer er een plek beschikbaar komt.

Meer weten over hoogbegaafdheid? Op de website van het IHBV (www.ihbv.nl) vind je diverse leaflets met informatie over diverse aspecten van HB en een lijst met boeken over dit onderwerp.

