Hoopvolle editie van Jonge Harten waarin Stay with the trouble op allerlei manieren geleefd werd

GRONINGEN – Meer dan 8000 veelal jonge bezoekers hebben tijdens Jonge Harten 2023 negen dagen lang de mindset Stay with the trouble ervaren. Een mindset waarin gevraagd wordt niet weg te lopen als het moeilijk wordt, maar stil te blijven staan en te erkennen welke ‘trouble’ er is. Een mindset waarin de stem van de jongeren een podium kreeg op verschillende manieren, middels een gelaagd programma met voorstellingen, workshops, masterclasses, talks en installaties. Jonge Harten kijkt samen met een jong en talentvol festivalteam vol trots terug op negen festivaldagen, waarin de stem van de jongeren op vele manieren klonk en werd gehoord. Volgend jaar vindt Jonge Harten plaats van 15 tot en met 23 november.

Jonge Harten staat voor verbinding

Jonge Harten gelooft in de werking van verbinding en sloeg daarom wederom de handen ineen met verschillende partners om tot een diverse en geslaagde editie te komen. Met de samenwerkingspartners op de Kunstwerf (De Steeg, Het Houten Huis, De Noorderlingen en NITE) is er uiting gegeven aan een bruisende Kunstwerf met daarbij een levend Festivalhart. Een bijzondere ontmoetingsplek waar na afloop van de voorstellingen makers en bezoekers elkaar konden opzoeken, in gesprek konden gaan en uitwisselen. In dit Festivalhart waren verschillende AFTERS te zien, die veelal met samenwerkingspartner Noordstaat gerealiseerd zijn. Natuurlijk werd er ook geprogrammeerd in de bekende theaters als Grand Theatre en SPOT, maar ook in de wat minder voor de hand liggende locaties als De Nieuwe Kerk, het Forum en op de middelbare scholen het Werkman Stadslyceum en het Praedinius Gymnasium. Dat de verbinding met scholen niet ophoudt bij het programmeren op locatie blijkt uit de programmaonderdelen die specifiek zijn vormgeven samen met scholen, een voorbeeld hiervan is STRAFZAKEN met het Alfa College en Club NEL.

Iedereen is maker

Met de programmering nodigde Jonge Harten uit om in een veilige omgeving in gesprek te gaan over wat er is ervaren. Alle inbreng, elke mening en elk perspectief wordt serieus genomen. Bij Jonge Harten wordt daarom iedereen gezien als maker. Naast de theatermakers die geprogrammeerd waren, was er dit jaar ook een Jonge Harten Maak Community, waarin jongeren hun eigen podcast hebben gemaakt en zij het gezicht zijn geweest voor de socials. In DE ROUTE hebben mbo-leerlingen van drie opleidingen in een week scenes gemaakt die zij speelden voor brugklassers van het Werkman Stadslyceum. Er is zelfs werk in één dag gemaakt op de STAGE dag die tevens de afsluitende voorstelling was van Jonge Harten. In het FIELD programma hebben kunstvakstudenten elkaar en de sector ontmoet en in DE ARENA hebben bezoekers hun eigen trouble met elkaar gedeeld. En ook dit jaar werd Jonge Harten mede mogelijk gemaakt door meer dan 80 jonge vrijwilligers, die de extra handen van het festival waren.

Een festival vol eerste keren

Dat het Jonge Harten Festival ruimte geeft voor nieuw werk blijkt uit de vele Nederlandse premières. Zo was het de eerste keer dat Out of Focus van De Noorderlingen | BrotherTill speelde, Amôk/Amôk met contr (a / o) vers (e / u) s, Marthe Koning met What Pessoa Taught me, Charle pas met Person for Longing, de performance RUIS van HKU studenten en Wearable stories van collectief Raven maakte ook haar debuut op dit festival.

