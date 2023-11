Informatiebijeenkomst renovatie drinkwaterzuivering Sellingen

SELLINGEN – Op maandag 11 december organiseert Waterbedrijf Groningen een vervolg-informatiebijeenkomst voor inwoners van Sellingen e.o. in Hof van Sellingen over het project ‘Renovatie/Nieuwbouw drinkwaterlocatie Sellingen’. Deze bijeenkomst volgt op de eerdere sessie die plaatsvond in juni, waarin uitgebreid werd ingegaan op de achtergronden en aanleiding van het project en de vier deelprojecten.



De informatieavond op 11 december richt zich voornamelijk op de huidige stand van zaken. We geven een vooruitblik op de planning van werkzaamheden voor drie deelprojecten in 2024, inclusief logistieke aspecten zoals het aan- en afvoeren van materialen, mogelijke overlast, en de maatregelen om overlast te beperken. Bovendien is het bouwontwerp voor het deelproject Nieuwbouw zuivering dusdanig gevorderd dat we in de tweede helft van december de plannen aan de gemeente willen voorleggen. Dit omvat het indienen van benodigde vergunningen, waaronder aanvraag van een bestemmings-planwijziging en de bouwvergunning. Dit en meer wordt tijdens de bijeenkomst toegelicht.

Vervolgbijeenkomst: maandag 11 december, 19.30 uur in Hof van Sellingen

Wilt u deze informatieavond bijwonen? Meld u zich dan vóór 7 december aan door een e-mail te sturen naar projectsellingen@wbgr.nl

Meer over het project vindt u op waterbedrijfgroningen.nl/projectsellingen. Heeft u vragen over de bijeenkomst of naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op Wiejanda Moltmaker, afdeling Klant en Communicatie via (050) 368 86 88.

Ingezonden