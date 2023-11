VALTHERMOND – Janne Schra gaat in Concertboerderij d’Rentmeester met gitarist Laurens Radstake in een intieme setting een prachtige en gevoelige show geven: A LOT OF WATER IN THE WATER. Het meest breekbare uit haar Engelstalige oeuvre aangevuld met nieuwe liedjes die ook de diepte ingaan.

Alleen haar heldere stem, gitaar en een synthesizer. Met heel soms een moment waarop Janne de

andere stemmen in de zaal uitnodigt om met elkaar te versmelten om zo een bedding te vormen

voor een improvisatie. Hierdoor zal elke show drijven op de energie van alle aanwezigen en nooit

hetzelfde voelen.



A LOT OF WATER IN THE WATER gaat over verdrinken in het verdriet van de wereld en niet te weten

waar je moet beginnen, maar wél beginnen met proberen het te benoemen.Janne Schra, is zowel schilder als zangeres en songwriter. Ze raakte voor het eerst bekend als de frontvrouw van de band Room Eleven, waarmee ze twee succesvolle albums uitbracht die zowel goud als platina behaalden. In 2009 besloot de band uit elkaar te gaan, waarna de zangeres aan haar solocarrière begon. Sindsdien heeft ze meerdere albums en nummers uitgebracht. Haar meest recente album, ‘The Heart Is Asymmetrical’, vol met Engelstalige popsongs, verscheen eerder dit jaar.



Dit concert valt onder SI-SO Friday. Dat staat voor een mooi en intiem concert van een singer-

songwriter op een vrijdag avond. Deze muziekstijl komt prachtig tot zijn recht in onze zaal met zijn fenomenale akoestiek, zodat er een perfect geheel ontstaat: Prachtige verhalende nummers, de sfeer, de akoestiek; het hele plaatje klopt voor ons, en daarom weten wij nu al zeker dat ook dit weer een fantastisch concert wordt om niet snel te vergeten.

Zorg dat je d’R bij bent!

08 december | 20:00 uur

Zaal open: 19:15 uur

