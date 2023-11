Vanavond Muziek uit het leven van…

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 30 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MIST EN KOU | TOT NA HET WEEKEND WINTERS

Het is vandaag een echte winterdag met vanochtend mist en lichte vorst met gladheid op de weg. Vanmiddag is er plaatselijk nog laaghangende bewolking maar er zijn ook zonnige perioden. Bij ons is het droog, maar in het Waddenzone zijn veel sneeuwbuien en ook in Zuid-Drenthe valt lokaal nog een sneeuwbui. We hebben vandaag een zwakke veranderlijke wind en de maximumtemperatuur ligt rond +1.

Vanavond en vannacht is er weer kans op mist en laaghangende bewolking en mogelijk valt er ook wat motsneeuw. De temperatuur daalt vannacht tot rond -4. Morgen is daarna ook een winterse bui met laaghangende bewolking en zonnige perioden, maximum ook morgenmiddag rond +1 graad.

In het weekend verandert er zaterdag niet veel, zondag komt er iets meer wind met later op de dag kans op wat sneeuw en na het weekend blijft het ook maandag waarschijnlijk nog koud.