Easytoys wint Groninger Ondernemingsprijs 2023

VEENDAM – EasyToys uit Veendam heeft gisteravond de 25steeditie van de Groninger Ondernemingsprijs gewonnen. CEO Eric Idema ontving de prestigieuze prijs uit handen van commissaris van de Koning René Paas. Om de jubileumeditie extra luister bij te zetten vond de uitreiking plaats in de grote zaal van Martiniplaza, voor bijna 900 bezoekers. Als kers op de taart was Arjen Lubach te gast voor een uitgebreid interview. Alle bezoekers kregen na afloop een jubileumboek mee naar huis, met daarin de foto’s en verhalen van alle 25 prijswinnaars.

“EasyToys zet zich in voor de normalisering van seksualiteit, biedt werk aan mensen in een regio waar dat niet altijd even eenvoudig is en kiest heel bewust voor werkgelegenheid in plaats van verregaande automatisering”, verklaarde commissaris van de Koning René Paas de keuze van de jury. Eerder had de juryvoorzitter, gedeputeerde Henk Emmens, al gezegd: “Wij zijn er trots op dat de provincie Groningen een goed vestigingsklimaat biedt voor moderne en snelgroeiende online ondernemingen zoals EasyToys, maar ook voor de twee andere online giganten die in de finale stonden: Onlineveilingmeester.nl en Wovar.”

Grote droom

Eric Idema nam namens EasyToys de trofee en het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst, nadat hij was omhelst en gefeliciteerd door de twee andere finalisten. “Dat je zo’n mooie prijs mag winnen is geweldig”, aldus de CEO van bijna 500 werknemers. “Ik wil graag mijn gezin en mijn medewerkers op het podium vragen. Het winnen van deze prijs is een geweldige erkenning voor al onze medewerkers en voor jarenlang keihard werken. Dat men ziet hoe wij als bedrijf in de regio staan, daar ben ik ontzettend trots op! Hoewel onze artikelen al in de supermarkt en in bijna elke slaapkamer liggen, hebben we in Europa nog heel veel te doen. Toch blijft mijn grote droom Amerika.”

“Eerder dit jaar hebben we de jury op bezoek gehad en toen hebben we echt kunnen laten zien waar ons bedrijf voor staat”, vervolgt Idema. “We zijn niet zomaar een bedrijf dat seksspeeltjes verkoopt. EasyToys heeft als missie om taboes te doorbreken en het belang van seksuele gezondheid steeds weer op de kaart te zetten. Dat dragen we online uit, maar ook in de winkelstraat.” Na samenwerkingen met retailers als HEMA en Jumbo opent EasyToys deze maand ook nog zijn eerste fysieke winkel. Deze komt in het centrum van de stad Groningen.

Over EasyToysIn 2004 startte Eric Idema zijn onderneming vanuit een uitkeringssituatie. Hij zag dat er online veel interesse was in erotiek en seks en besloot daarop in te spelen. Op zijn zolder begon hij een webwinkel in erotische producten. Bijna 20 jaar later heeft het bedrijf uit Veendam ongeveer 300 medewerkers en verkoopt het onlineproducten aan klanten in meer dan 80 landen. De jury prees de maatschappelijke betrokkenheid en het gevoel voor humor van EasyToys.

EasyToys is onderdeel van EQOM Group, Europees marktleider op het gebied van erotische producten. Met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van meer dan 14.000 erotische artikelen is EasyToys.nl de grootste webshop van de Benelux. De erotiekgigant is bezig met een Europese uitrol en is inmiddels in zeven verschillende landen te vinden. Met een team van specialisten adviseert en informeert de webshop zijn klanten via het blog EasyToys Magazine en EasyToys TV. De missie luidt: een plezierig seksleven voor iedereen. Onder aanvoering van CEO Eric Idema wil EQOM Group een wereldspeler worden en de omzet uitbouwen naar 500 miljoen euro in 2025.

Uitvoerig onderzoek

Bij de toekenning van de Groninger Ondernemingsprijs gaat de jury niet over één nacht ijs. Nadat eind september de drie finalisten bekendgemaakt waren, werden ze bezocht door adviseurs van de Rabobank, DeHaan Advocaten & Notarissen en BDO Accountants & Adviseurs. Daarna kwam de jury op bezoek om de sfeer te proeven binnen de bedrijven. Op basis van alle feiten, cijfers en ervaringen is uiteindelijk de winnaar geselecteerd.

De jury

De jury van de Groninger Ondernemingsprijs bestond dit jaar uit Henk Emmens (juryvoorzitter en gedeputeerde van de provincie Groningen), Albert Keizer (Next Generation Shipyards, winnaar 2021), Yeelen Knegtering (Klippa, winnaar 2022), Agnes Mulder (VNO-NCW, MKB Noord), Paul Schreuders (XPAR Vision) en Suzanne Snijder (Commercieele Club Groningen).

Ingezonden

Foto’s: Jan Buwalda