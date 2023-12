Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 1 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERSE TIJD | OOK NA HET WEEKEND KOUD

Het wordt vandaag een heel mooie winterdag want het is redelijk helder met zonnige perioden, vanuit het noordoosten komen er ook enkele wolkenvelden. Het is eerst koud met lichte tot matige vorst, vanmiddag stijgt de temperatuur tot rond -1. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten, maar later is er weinig wind.

Vanavond wordt het daardoor ook koud met temperatuur dalend tot rond -5. Daarbij ontstaan er enkele mistbanken, verder is het vanavond en vannacht deels bewolkt met vannacht en morgenochtend mogelijk ook wat motsneeuw.

Morgen verder opnieuw een rustige, winterse dag met zonnige perioden en wolkenvelden. Maximumtemperatuur morgenmiddag rond het vriespunt. En op zondag gaat dit wintertje nog even door met ’s nachts -2 tot -4 en overdag uiteindelijk +1, met ook dan af en toe zon en niet veel wind.

Na dit weekend is het maandag en dinsdag bewolkt met kans op wat sneeuw met middagtemperatuur iets boven nul. En het is nog maar de vraag of het later volgende week wel wat zachter gaat worden. Voorlopig is het dus behoorlijk koud voor begin december en zijn we stiekem een beetje in een vorstperiode beland.