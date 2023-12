Stichting K6 tegen Kanker en Ron Haans organiseren spinningmarathon om geld in te zamelen voor Beatrixoord Kinderrevalidatie

WINSCHOTEN – Op zaterdag 20 januari 2024 organiseert de stichting k6 Tegen Kanker in samenwerking met 24/7 Ron Haans een spinningmarathon. Het is de 2e actie die K6 doet om geld in te zamelen voor Beatrixoord Kinderrevalidatie. Het doel is om een Tovertafel aan te bieden voor een wachtruimte aldaar.

Ron Haans: “Het is niet de eerste keer dat we samen met K6 iets doen. Ik ondersteun hun van harte want ik zie met hoeveel passie zij zich inzetten voor de goede doelen. En dat ze spullen aanbieden die direct vreugde brengen in organisaties en bij mensen. Ik ken Bart (voorzitter) K6 al heel lang. Hij geeft bij mij ook al 24 jaar spinningles aan bepaalde groepen. Die sportvriendschap is wel bijzonder ja. In het verleden hebben we meerdere spinningmarathons met hem en dus ook K6 georganiseerd en telkens was het een succes. Iedereen kan meedoen maar ik roep ook al mijn sporters op om zich aan te melden.”

Deelname aan de marathon kost € 10,00 per uur en mensen kunnen meedoen tussen 10-16 uur. Opgeven kan aan de balie van 24/7 Ron haans St Vitusholt 129 te Winschoten of e-mail winschoten@ronhaans.nl of 0597421584.

De eerste aanmeldingen lopen al binnen, maar de organisatie hoopt dat alle uren vol worden geboekt. Marieke Kruizinga, penningmeester van K6: “Dat zou heel mooi zijn want dan zouden we een flinke stap zetten ter realisering van ons doel. Naast meedoen is er ook een mogelijkheid voor bedrijven om een fiets ’te adopteren. Deze fiets krijgt dan hun logo er op en vermelding in onze communicatie.”