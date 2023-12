Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 2 december, 08.30 uur door John Havinga

DROGE DAG| BEHOORLIJK WAT SNEEUW – VANAF ZONDAGAVOND

Het blijft vandaag droog en winters want het is koud met temperaturen die rond het vriespunt tot +1 graad kunnen stijgen. Bij een afwisseling van wolkenvelden en zon. De wind wordt zwak (rond 2 Bft) en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het kwik zakt tot rond -3 à -4 graden. Het kan wat nevelig worden.

Morgen blijven we in de winterse sferen met zonnige perioden en wolkenvelden. De maximumtemperatuur ligt rond +2 graden. In de middag en avond liggen de temperaturen rond het vriespunt en wordt de bewolking geleidelijk dikker. In de late avond en nacht naar maandag volgt een sneeuwgebied en die sneeuw zal een laagje van 3-5cm achterlaten.

Maandag is het eerst droog maar in de avondspits volgt opnieuw sneeuw met daarbij toch wel weer zo’n 2-4cm en op sommige plaatsen wellicht nog wat meer. Aangezien de temperatuur maandagmiddag amper rond +1 graad komt, zal ook deze nieuwe sneeuw weer grotendeels blijven liggen.

Dinsdag en woensdag krijgen we te maken met veel regen- en natte sneeuwbuien. De wind draait via het noordoosten naar het noordwesten. Het wordt daardoor iets minder koud, met maxima rond +3 graden en de sneeuw zal dus wat smelten. Toch houden we tot het einde van de week in de nachten lichte vorst. Donderdagavond en vrijdagochtend lijken we opnieuw winterse- of sneeuwbuien te krijgen. Dus voorlopig zitten we in een winterse periode.