Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 3 december, 08.30 uur door John Havinga

DROOG EN WELLICHT NOG EVEN ZON | EINDE WINTERWEER MET SNEEUW EN LATER REGEN

Het zal vandaag droog blijven en we hebben wolkenvelden maar ook een paar opklaringen, dus wellicht krijgen we de zon nog wel te zien. De temperaturen komen uit op +3 graden, bij een matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond zakt de temperatuur langzaam naar het vriespunt bij een zuidoostenwind. Er arriveert vervolgens een sneeuwgebied en die sneeuw zal een laagje van 2-5cm achterlaten.

Morgen in de middag- en avondspits volgt opnieuw sneeuw maar eerst is het droog en bewolkt. De temperatuur die ’s ochtends rond het vriespunt ligt, loopt op naar +2 graden. Totdat de sneeuw komt en dan zakt het weer naar nul graden. Dit sneeuwgebied kan ook wel weer een laagje van 2 of 3cm sneeuw brengen.

Dinsdag en woensdag krijgen we te maken met veel regen en/of en natte sneeuw. Het is grijs en waterkoud weer met maxima rond +3 graden. De wind draait via het oosten op dinsdag, naar het noordwesten tot westen op woensdag. De sneeuw zal dus gaan smelten en we laten het winterweer voorlopig even voor wat het was. Al krijgen we in de nacht nog wel eens nachtvorst, overdag zal het kwik verder stijgen richting 6 à 7 graden, in het weekend en volgende week.