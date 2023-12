Damclub Winschoten verliest nipt van HDC Hoogeveen 3

WINSCHOTEN – Zaterdag 2 december stond de 6e ronde van de Nationale damcompetitie op de wedstrijdkalender. De resterende 5 ronden staan begin 2024 gepland met uitzondering van de wedstrijd Winschoten 1 tegen Winschoten 2 die 16 december wordt afgewerkt in het gebouw van S.V. Bovenburen. De KNDB eist dat het onderlinge treffen voor 6 januari 2024 wordt uitgevoerd. Beide teams van Damclub Winschoten verloren zaterdag trouwens hun wedstrijd, Winschoten 2 met 16 – 0 tegen Warffum 2 in Het Hogeland College (HHC) en Winschoten 1 nipt met 9 – 7 tegen HDC Hoogeveen 3 in Het Knooppunt. Voor Winschoten wonnen Albertus Kamps, Frederik Bos en Geert Lubberink aangevuld met een puntendeling van Johan Mulder.

Partijverloop Winschoten 1

Ondanks dat Winschoten 1 niet op volle sterkte kon aantreden, werd de wedstrijd tegen HDC 3 met vertrouwen tegemoet gezien. Na een half uur spelen stond Geert Lubberink zelfs een schijf voor. Tegenstander Jaap Hugen zette zichzelf op slag, waar Geert, gretig gebruik van maakte met een bekend openingszetje. De overige partijen hadden ondertussen een goed verloop. Albertus Kamps zette Winschoten vervolgens op voorsprong na winst tegen Bé Brakels. Daarna verloor debutante Elize van der Kamp tegen Henk Lip. Dit was overigens ingecalculeerd, desondanks had Elize haar partij goed opgezet maar kon niet verhinderen dat haar tegenstander de winst naar zich toe trok. Vervolgens won Frederik Bos tegen Meint de Vries en nam Winschoten weer een voorsprong 2 – 4. Even later gaf Nikolaus Schütte zur Wick zich gewonnen tegen Marcel de Vries wat de stand weer gelijktrok 4 – 4. Nikolaus nam in een gelijkwaardige stand een onjuiste voortzetting. Johan Mulder kwam ondertussen tegen Elzo de Vries niet verder dan remise, 5 – 5. Nu nam Hoogeveen een voorsprong na verlies van Martin Viel 7 – 5. Achteraf gezien had Martin goed klassiek spel op het bord. Geert trok, na ruim 4 uur spelen, de stand weer gelijk na winst tegen Jaap Hugen, 7 – 7. In een gecompliceerde stand verloor Janick Lanting tegen Marthijs Sprakel, met als eindstand 9 – 7. Saillant detail, bij de 17e zet kon Janick verrassend schijfwinst nemen. Niet dat Winschoten is weggespeeld, integendeel, maar het zat dit keer niet mee. Met dit resultaat staat Winschoten 1 op de 4e plaats in de 2e klasse A van de KNDB

Partijverloop Winschoten 2

De 16 – 0 nederlaag van Winschoten 2 in Warffum geeft een enigszins vertekend beeld. Winschoten miste namelijk naast 5 basisspelers eveneens teamleider Han Tuenter. Tuenter fungeerde in Warffum namelijk als “Non Playing Captain” (NPC). Daarnaast maakten Augustas, Bradley en Julia hun debuut in het tweede. Winschoten 2 is in principe een zogenaamd “opleidingsteam” dat wordt gevormd door senioren aangevuld met jeugdspelers. In principe gaan de jeugdspelers rouleren in het team.

Uitslagen 6e ronde 2e klasse A

DG Het Noorden 2 Groningen – TTS Surhuisterveen/RodenLeek CT 10 – 6

Warffum 1 – Hijken DTC 3 7 – 9

Warffum 2 – Winschoten 2 16 – 0

HDC Hoogeveen 3 – Winschoten 1 9 – 7

Huizum 2 Leeuwarden – DCH Heerenveen 4 11 – 5

Bezint Eer Gij Begint Britsum – DC Fryslân 3 Leeuwarden 9 – 7

Programma 7e ronde op zaterdag 6 januari 2024

BEGB Britsum – DG Het Noorden 2 Groningen

DC Fryslân 3 Leeuwarden – Huizum 2 Leeuwarden

DCH Heerenveen 4 – HDC Hoogeveen 3

Winschoten 1 – Warffum 2

Winschoten 2 – Warffum 1

Hijken DTC 3 – TTS Surhuisterveen/RodenLeek CT

