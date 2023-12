Westerwolde doet goede zaken door met 5-1 van Gieten te winnen

GIETEN – Door een degelijke en terechte overwinning op Gieten, die geenszins geflatteerd was te noemen wat de doelkansen betreft, heeft Westerwolde de aansluiting met de grote middenmoot in de derde klasse B weten te behouden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er intussen een behoorlijke scheefgroei is ontstaan in het aantal gespeelde wedstrijden. Zo zijn er vier ploegen die nog maar zeven competitiewedstrijden hebben gespeeld, terwijl er ook vijf teams (waaronder Westerwolde) zijn die al het maximale aantal van tien wedstrijden hebben gespeeld. Neemt niet weg dat Westerwolde deze middag een puike prestatie leverde door Gieten met een 5 – 1 nederlaag terug richting Drenthe te sturen. Met nog één wedstrijd tot de winterstop te spelen zou het mogelijk kunnen zijn dat Westerwolde na een beroerde competitiestart halverwege toch op die plaats in de tussenstand staat die bij de club past.

Ook deze middag begon Westerwolde op het vertrouwde kunstgras weer op een flitsende manier aan de wedstrijd. Met name voor René v.d. Laan viel er dan ook vrij snel al een aantal serieuze mogelijkheden voor de openingstreffer te noteren. Maar dat was dit keer niet voor hem weggelegd, ook niet toen hij in de vierde minuut oog in oog met keeper Jurjen Lanting van Gieten stond. Toch was het in de 7e minuut wel raak voor Westerwolde. Het was aan Sander van Hoorn om een strafschop namens Westerwolde te mogen nemen nadat Kevin v.d. Laan net binnen het strafschopgebied onderuit was gehaald. Van Hoorn faalde niet en zette Westerwolde beheerst op voorsprong: 1 – 0. Diezelfde van Hoorn mocht in de 30e minuut vanaf links een hoekschop nemen, die hij in tweede instantie bij de bij de tweede paal staande René v.d. Laan bracht. Met een leep kopballetje passeerde hij doelman Lanting van Gieten voor de tweede keer deze middag: 2 – 0. Voor Gieten het sein meer en meer op de aanval te gaan spelen en te proberen de aansluitingstreffer te realiseren. Dit lukte de ploeg van trainer Bas Nibbelke dan ook al vrij snel. Met waarschijnlijk de Sinterklaasgedachte in het achterhoofd zorgden Bart Nieland en keeper Bas Boonman ongetwijfeld voor hét misverstand van dit voetbalweekend. Waar de bal door de een gemakkelijk had kunnen worden weggeschoten of kunnen worden opgepakt door de ander, deden ze dat beiden niet. Florian v.d. Heijde was er namens Gieten dan in de 35e minuut ook als de kippen bij om dit misverstand tot doelpunt te promoveren: 2 – 1. In de 40e minuut dacht Westerwolde op een 3 – 1 voorsprong bij rust te komen. Een vlijmscherpe aanval, die door René v.d. Laan heerlijk werd afgerond, werd door scheidsrechter Reints onterecht teruggeroepen wegens een incorrect vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter van Gieten. Het moet worden gezegd, als Amateurscheidsrechter van het Jaar 2023 binnen de provincie Groningen, floot Reints verder een prima partij deze middag. Met de verkregen tussenstand en één gegeven gele kaart stuurde hij beide ploegen zonder verdere problemen naar de thee.

Uiteraard ook in het tweede bedrijf een sterk aandringend Gieten, waarbij het spel zich in eerste instantie hoofdzakelijk op de helft van Westerwolde afspeelde. Maar dit is nu juist een kolfje naar de hand van de Vlagtwedder formatie. Middels vlijmscherpe counters is men dan vaak in staat om met de nodige dreiging het doel van de tegenstander op te zoeken. Zo ook in de 54e minuut, toen René v.d. Laan over links opstoomde, maar dreigde voor doelman Lanting te kort te schieten in de afronding. Maar dankzij enig grabbelwerk van de sluitpost van de gasten, kwam de bal plots voor de voeten van Gijs Hollander die daarna ongelukkigerwijs de bal in eigen doel schoot: 3 – 1. Binnen de vijf minuten hierna weer twee haarscherpe counters van de thuisploeg, waarbij René v.d. Laan tot ontsteltenis van begeleiding en thuispubliek eerst de paal en kort daarna de lat trof. Nadat in de 67e minuut een doelpunt van Gieten wegens buitenspel werd afgekeurd, in de 69e minuut een fantastisch voetbalmoment van de kant van Westerwolde. Een vrije trap vanuit de middencirkel werd door Kevin v.d. Laan op maat achter de verdediging van Gieten bij broertje René gelegd. Na aanname vanuit de lucht schoot laatstgenoemde de bal hard en secuur achter de goalie van Gieten: 4 – 1. En daarmee was de koek nog niet op, want ongeveer een minuut later kon de aalvlugge centrumspits andermaal richting het Gieter doel snellen en zijn derde van de middag laten noteren: 5 – 1. Niet veel later viel de jongste v.d. Laan een publiekswissel ten deel. En hoewel de wedstrijd na deze stand eigenlijk als een nachtkaars uitging, was het voor de in ruime mate toegestroomde Vlagtwedder toeschouwers genieten van een sterk staaltje voetbal over negentig minuten op deze enigszins koude zondagmiddag.

Ondanks de nodige euforie na afloop van dit duel, in de kantine op gezellige manier voortgezet met dank aan Koos Darwinkel, moeten er door de brigade van Richard Streuding en Merill Wakker de komende weken nog wel de nodige punten worden gepakt om nog meer omhoog te kunnen kijken. Volgende week zondag kan een vervolg aan de zegereeks worden gegeven door te proberen tegen ASVB ook de punten in eigen huis te houden. Ook deze wedstrijd begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur op De Barlage.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes (73e min. Joran Luijten) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout (81e min. Ben Ophof) – Elroy v.d. West – Bart Nieland – Julian Smid – Kevin v.d. Laan (81e min. Wilco Huls) – Sander van Hoorn – René v.d. Laan (75e min. Milan Kater) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. J. Reints

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 8

Ingezonden door HJ Pleiter

HIER vindt u de foto’s van Bé Eelsing