Westerwolde krijgt het op de derde plaats staande Gieten op bezoek

VLAGTWEDDE – Na de toch wel enigszins sneue nederlaag vorige week zondag in en tegen Muntendam, komende zondagmiddag opnieuw een geduchte tegenstander voor Westerwolde. Dit in de vorm van Gieten, dat op een prima manier aan de competitie is begonnen. Terugkijkend kunnen we constateren dat de vier wedstrijden tussen Westerwolde en Gieten tijdens de laatste twee seizoenen steeds een spannend karakter kenden, waarin de ploegen gemiddeld weinig voor elkaar onder deden. Statistisch gezien moet het voor Westerwolde, gelet op deze laatste vier wedstrijden, ook komende zondagmiddag mogelijk zijn met een goed resultaat van het veld te stappen. Immers, van deze vier recente wedstrijden werd er door Westerwolde drie keer gewonnen en werd er in het seizoen 2022 / 2023 alleen tijdens de uitwedstrijd in Gieten een nederlaag geleden.

Gieten staat momenteel dus op de derde plaats in de tussenstand met zestien punten uit negen wedstrijden en heeft slechts één punt achterstand op de nummers een en twee, Muntendam en Groninger Boys. De ploeg van trainer Bas Nibbelke heeft in deze negen wedstrijden 24 keer gescoord en kreeg 16 doelpunten tegen. Westerwolde bivakkeert op de twaalfde plaats met zeven punten uit eveneens negen wedstrijden. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is momenteel 17 – 25. Gelet op bovengenoemde resultaten uit het verleden en de huidige positie op de ranglijst met de daarbij behorende belangen voor beide ploegen, kan er geconstateerd worden dat deze vast en zeker garant staan voor opnieuw een aantrekkelijke pot amateurvoetbal op het niveau van de derde klasse die het bezoeken de moeite zonder meer waard zal zijn.

De wedstrijd op het sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jan Reints. Dhr. Reints is op dit moment in de race om Amateurscheidsrechter van het Jaar 2023 te worden. Onlangs heeft hij het provinciaal kampioenschap in zijn categorie gewonnen en hij gaat nu begin januari de provincie Groningen vertegenwoordigen bij het Nederlands kampioenschap. Vanaf deze plaats wenst de v.v. Westerwolde de heer Reints niet alleen zondagmiddag met het leiden van de wedstrijd veel succes en plezier, maar ook zeer zeker aan het begin van het nieuwe jaar bij de strijd om de titel Amateurscheidsrechter van het Jaar. Pupil van de week is Sam Bolsenbroek, hetgeen natuurlijk een prettige samenloop van omstandigheden is m.b.t. het wedstrijdsponsorschap van Restaurant Restaria deze middag. Na afloop van de wedstrijd is Koos Darwinkel ingehuurd om de zondagmiddag op een feestelijke manier af te sluiten.

Wedstrijdsponsor

Voor de tweede keer dit seizoen zijn Nienke en Oscar Bolsenbroek de wedstrijdsponsor. Samen runnen zij restaurant “Restaria Westerwolde” aan de Dr. P. Rinsemastraat in Vlagtwedde. Restaria is het restaurant voor “Lunch, diner en drinks”. Restaria Westerwolde wil vanuit haar formule-gedachte graag op een duurzame manier bijdragen aan een betere samenleving door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Hiervoor zijn vanuit de formule een aantal criteria opgesteld die meten in hoeverre Restaria Westerwolde voldoet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, bijvoorbeeld van het gebruik van duurzaam verpakkingsmateriaal tot een rolstoelvriendelijke entree. Restaria Westerwolde neemt de verantwoordelijkheid om bewust te kiezen voor producten met een Beter Leven-keurmerk, zonder de consument daar meer voor te laten betalen.

Uiteraard willen we ook nu weer Nienke en Oscar hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal.

