Burgemeester Velema doet klemmend beroep op de politieke leiders om hun verantwoordelijkheid te nemen

TER APEL – De situatie rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken nijpend. Mensen, waaronder kleine kinderen, verblijven dagenlang op stoelen en op de grond in wachtkamers. Samen met de GGD heeft burgemeester Velema zaterdag een ronde gedaan door de wachtruimtes van de IND, Velema: “Ik ben geschrokken van de situatie die we hier aantroffen. Humane opvang kunnen we hier nu niet meer borgen, virtueel slapen mensen al in het gras”

Om ruimte te maken in de opvangcentra in Nederland zijn er tijdelijke locaties beschikbaar om statushouders, die nog in de opvangcentra verblijven, te huisvesten. Gemeenten geven echter geen toestemming om die locaties te gebruiken en provincies maken geen gebruik van hun bevoegdheid om een indeplaatsstelling af te geven. Ondertussen bakkeleit politiek Den Haag over een asielstop, over 5.000, 15.000 of 50.000, tegelijkertijd is die instroom er nog wel en moeten we de mensen die naar ons land vluchten voor oorlog en geweld op een fatsoenlijke manier opvangen. Burgemeester Velema doet een klemmend beroep op de politieke leiders van ons land om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun provinciale en gemeentelijke bestuurders aan te sporen de beschikbare locaties vrij te geven.

Ingezonden