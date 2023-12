Groningen roept young professionals op om terug te komen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 4 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN BEETJE WINTER | LANGE TERMIJN ZACHTER

Na de sneeuw van vannacht is het ook vandaag nog een beetje winters want vanochtend is er eerst nog kans op wat sneeuw of ijsregen, bij temperaturen rond het vriespunt en op veel plaatsen wat gladheid op de weg.

Vanmiddag wordt het +1 of +2 maar het is dan de meeste tijd droog, in de loop van vanavond is er opnieuw kans op wat sneeuw en dan daalt de temperatuur weer tot rond het vriespunt. Er staat een matige wind uit het zuidoosten tot oosten met windkracht 3 tot 4, het is dus ook een koude dag.

Komende nacht is het 0 tot +2 en dan valt er ook af en toe sneeuw of natte sneeuw. Morgen wordt het ongeveer 3 graden en er is dan een zwakke tot matige veranderlijke wind. En door een depressie boven Midden- en Oost-Nederland valt er dan nog af en toe regen of motregen.

Woensdag is het rustig en overwegend droog met af en toe zon: minimum dan rond 0 graden en maximumtemperatuur rond +4. Daarna is het donderdag ook vrij koud, eind van de week gaat de temperatuur per dag wat omhoog en vrijdag en volgend weekend valt er weer af en toe regen.