HUX Radio en ParkstadVeendam bundelen krachten voor lokale nieuwsvoorziening

VEENDAM – Een belangrijke dag voor Veendam: HUX Radio, een radiozender wat sinds 2020 bestaat en online uitzendt, gaat een samenwerking aan met ParkstadVeendam. Met deze samenwerking willen ze meer diversiteit leveren, lokale media naar een hoger niveau tillen en een breed en divers publiek bereiken.

HUX Radio begon als een hobbyproject van een groep vrienden die graag hun passie voor muziek wilden delen met de wereld. Maar al snel ontdekten ze dat ze meer wilden doen dan alleen radio maken. “We merkten dat er een grote vraag was naar een alternatief geluid, vooral van jongeren die meer een stem willen hebben.”, vertelt John, oprichter van HUX Radio. John is ook al jaren vrijwilliger bij ParkstadVeendam, een lokaal nieuwsplatform dat zich richt op de regio Veendam. “Op een dag werd ik benaderd door Willem, eigenaar van ParkstadVeendam. Hij had ons werk op HUX Radio gehoord en was erg onder de indruk. Hij stelde voor om samen te werken op onder anderen de kabelkrant, omdat hij vond dat we veel dezelfde ambities hadden en dat we de ideale combinatie waren om elkaar te versterken.” Zo ontstond de samenwerking tussen HUX Radio en ParkstadVeendam, die per direct ingaat.

De ambities van beide organisaties sluiten erg op elkaar aan, zegt John Hut. “We willen jongeren meer een stem geven, want dat is zeker nodig in Veendam. Er gebeurt veel in de wereld, maar dat wordt niet altijd gehoord of gezien door de jongeren. We willen hen betrekken bij wat er speelt in hun eigen omgeving. De komende periode hopen we met leuke projecten deze samenwerking in Veendam en omstreken uit te breiden. Denk bijvoorbeeld aan live-uitzendingen van evenementen, thema-uitzendingen over actuele onderwerpen en andere leuke activiteiten.”

De samenwerking is afgelopen week officieel bekrachtigd in een bijeenkomst, waarbij ook enkele vrijwilligers van HUX Radio en ParkstadVeendam aanwezig waren. John Hut bedankt zijn team en ParkstadVeendam voor hun inzet en enthousiasme. “Dit was niet mogelijk zonder hen. We hebben een geweldige club mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de lokale media. Ik ben heel blij dat we deze stap hebben gezet en dat we elkaar kunnen versterken.”

HUX Radio is een online radiozender die zich richt op jongvolwassenen. Het station draait vooral alternatieve muziek, maar ook urban, dance en rock. Daarnaast besteedt HUX Radio aandacht aan lokale, regionale en landelijke actualiteiten die interessant zijn voor jongeren. HUX Radio is 24/7 te beluisteren via de website www.huxradio.nl, waarop luisteraars kunnen meechatten, verzoekjes kunnen aanvragen en de laatste trends kunnen volgen. HUX Radio is niet voor niets always different, always open!

HUX Radio is vanaf nu elke maandag tot en met zaterdag van 19.00 tot 21.00 uur te beluisteren op de kabelkrant van SKV en ParkstadVeendam. Op kanaal 996 kan je genieten van de beste muziek, het laatste nieuws en de leukste programma’s.

Ingezonden