Sint en Piet per helikopter naar Ter Apel?

TER APEL – De Sint en Pieten hebben het heel druk om alle basisscholen te bezoeken. Daarom besloten ze het dit jaar anders aan te pakken. Ze zijn vanmorgen per helikopter naar Ter Apel gevlogen om CBS De Verrekijker te bezoeken.



Basisschool De Verrekijker verblijft nu tijdelijk op twee locaties. Om die reden was het Sinterklaas- en Pietenfeest vanmorgen in Buurthuis De Weefspoele in AGO-dorp. De Sint en Pieten zouden daar per helikopter landen, alles was daarvoor met een heuse landingsplaats in gereedheid gebracht.



De kinderen stonden vanmorgen met muziek en ingestudeerde liedjes in de kou op de Sint en Pieten te wachten. Ze hoorden helikoptergeluid, maar zagen geen helikopter. Ook door het zingen van het lied ‘helikopter’ had geen resultaat; geen helikopter.

Met dank aan een oplettende juf zijn de Sint en Pieten per auto naar De Weefspoele gebracht. De helikopter-Piet had de kaart verkeert om gelezen, waardoor de helikopter op een andere plaats is geland. Uiteindelijk kwam alles goed en zijn de Sint en de Pieten hartelijk ontvangen door de kinderen van De Verrekijker.



Na het ontvangst in De Weefspoele mochten de kinderen van de bovenbouw weer terug naar de tijdelijke locatie bij OBS De Vlinder, waar ze cadeautjes en de zelfgemaakte surprises mochten uitpakken. De kinderen van onderbouw vermaakten zich bij de Sinterklaas en Pieten disco.



Na het ‘Dag Sinterklaasje’ mochten de kinderen van de onderbouw weer terug naar de tijdelijke locatie bij de Gerardusschool in Barnflair. Daar kregen de kinderen na het fruithapje hun cadeaus.



Meer foto’s vindt u hier.

Ingezonden door André Dümmer

CBS De Verrekijker krijgt een nieuw onderkomen. Tijdens het aanbrengen van een nieuw ventilatiesysteem bleek afgelopen zomer dat het dak is verzakt en scheuren vertoont. De zeventig leerlingen en de onderwijzers zitten nu over andere scholen te verspreid. De jongsten krijgen les in lokalen van de Heilige Gerardusschool in Barnflair, de bovenbouw maakt gebruik van een unit bij basisschool De Vlinder in Ter Apel. Aan de Robert Kochstraat worden begin volgend jaar units geplaatst. Dan kunnen alle leerlingen weer op één locatie les krijgen. Het is de bedoeling dat de units zo’n twee jaar blijven staan. In die tijd wordt een nieuwe CBS de Verrekijker gebouwd. Of dit op dezelfde locatie is, is niet bekend. (red.)