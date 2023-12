Subsidie voor muziektheater in Oost-Groningen

STADSKANAAL – De provincie verleent €10.000 subsidie aan de productie van Petticoat, een musical van Muziektheater de Kanaalstreek. In november 2024 staan voorstellingen gepland in theater Geert Teis (Stadskanaal), De Klinker (Winschoten) en het Kielzog (Hoogezand). De subsidie komt uit de regeling Amateurkunst, Cultuurparticipatie en Erfgoed.

De musical Petticoat gaat over een Gronings meisje dat van het platteland naar de grote stad verhuist. Ze belandt in de showbizzwereld waar ze moet vechten tegen vooroordelen over noorderlingen. Haar doorzettingsvermogen wordt telkens op de proef gesteld. Is iemand uit de provincie stug, kneuterig, argwanend of juist burgerlijk?

Zingen en acteren

Muziektheater de Kanaalstreek verwacht met deze musical een grote groep acteurs en zangers uit de regio aan te trekken. Ze willen vooral talentvolle jeugd een podium geven en kennis laten maken met het verenigingsleven. De deelnemers krijgen scholing in zang en acteertechniek. Op musicalgebied is er weinig aanbod in Stadskanaal en omstreken. Deze productie moet een breed publiek aanspreken. Het muziektheater wordt geproduceerd door Jesse Palsgraaf, in oktober 2023 nog winnaar van de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst.

Ook subsidie

Deze ronde is er ook subsidie voor een grote buitenvoorstelling op de ijsbaan in Garnwerd, het opzetten van culturele werkplaatsen met jonge Groningers en een weekend met activiteiten over de Groninger graffitiscene. Daarnaast is er geld beschikbaar voor jamsessies, concerten en workshops met improvisatie door klassieke musici, een theaterfestival in de stad Groningen en culturele producties gebaseerd op vragen die spelen bij jongeren in het plattelandsgebied.