Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 5 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SNEEUW EN GLADHEID | VANAF VRIJDAG ZACHTER

Er valt vanochtend nog af en toe wat sneeuw of motsneeuw en de sneeuw blijft ook liggen want de temperatuur ligt rond 0 graden en daar zit weinig beweging in. Dus op veel plaatsen zijn er gladde wegen, ook door bevriezing van natte weggedeelten. Op de meeste plaatsen komt ook een laagje van een paar centimeter sneeuw in het gras te liggen.

Vanmiddag en vanavond gaat dat winterweer door met een maximum van +1 en lokaal nog een kleine sneeuwbui, vanavond daalt de temperatuur opnieuw tot onder het vriespunt. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind, die draait van oost naar noord. Vannacht neemt de kans op een sneeuwbui weer wat toe, dan bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Die noordwestenwind brengt morgen overigens lichte dooi met ’s middags +2 of +3 met soms een regen- of natte sneeuwbui. En als het morgenavond dan even opklaart kan het opnieuw erg glad worden op de weg. Donderdagnacht is het minimum ook -1 graad, overdag wordt het donderdag +2 graden bij een matige zuidoostenwind. Maar het is dan droog met af en toe zon.

Vrijdag valt er af en toe regen met later 6 graden en in het volgend weekend komt daar nog een paar graden.