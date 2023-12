Beleef de kerstsfeer in Onstwedde met de Santa Ride van manege De Driesporen

ONSTWEDDE – Tientallen ruiters en menners en hun paarden in kerstversiering brengen Onstwedde extra in kerstsfeer. De Santa Ride door de straten van Onstwedde vindt plaats op zaterdagmiddag 16 december vanaf 15.00 uur. “Er wordt door de deelnemers ontzettend veel werk gedaan op de fraaiste versierselen. Het is altijd weer verrassend om te zien hoe mooi de deelnemers eruit zien”, vertelt Dorien Smith namens de organisatie. Publiek is welkom om dit indrukwekkende defilé te komen bewonderen, de toegang is gratis.

“Een Santa Ride met zoveel in prachtige kerstsfeer versierde hippische combinaties is uniek in de regio”, weet Dorien Smith, die de Lichtjesparade samen met Ditta Buitenhuis, Susanne Migchels en Tanja Nieboer organiseert namens de Onstwedder manege De Driesporen. “Zowel bij de toeschouwers als bij de deelnemers zien wij heel veel blije gezichten, dat is voor ons waar het om gaat.” De Santa Ride vindt voor de derde keer plaats. Het evenement staat om de twee jaar op de agenda, het ene jaar is er Santa Ride, het andere jaar Lichtjesparade. Zo is er elk jaar in de donkere dagen voor kerst een mooie paardenactiviteit te bewonderen in de straten van Onstwedde.

De vier organisatoren wilden in de donkere wintermaanden graag iets leuks op touw zetten voor ruitersportliefhebbers. Ze kwamen op het idee om beurtelings een Lichtjesparade en een Santa Ride te houden. “Het is vanaf de eerste editie een doorslaand succes”, vertelt Dorien. “De optocht van fraai versierde dieren en verklede mensen is een prachtige publiekstrekker. Tijdens de parade staat er altijd veel publiek langs de route. De mensen genieten met volle teugen van het fraai verlichte defilé in deze donkere tijd.” De route van de Santa Ride is ruim van tevoren te vinden op de Facebookpagina en website van manege De Driesporen, www.driesporen.nl.

Deelname

Iedere menner, ruiter en amazone kan meedoen aan de Lichtjesparade. Lid zijn van de Driesporen hoeft zeker niet. Dorien: “Meestal komen zelfs de meeste deelnemers van buitenaf. Mensen die eenmaal hebben meegedaan, zien we vaak weer terug. Het is wel aan te raden dat de paarden verkeersmak zijn. Je kunt je voorstellen dat het voor de dieren wel spannend is, vooral aan het begin, bij het opstellen bij de manege. Dan is het allemaal nieuw, zijn er veel dieren en mensen. Maar als ze eenmaal gestart zijn, trekken de tientallen combinaties rustig in prachtig defilé door de straten.” Na afloop krijgen alle deelnemers warme chocolademelk en een lekkere snack aangeboden door manege De Driesporen. “Het is die tijd van het jaar meestal behoorlijk koud en je zit stil op het paard of in de wagen. Dan hebben de deelnemers het na afloop meestal wel toe aan iets lekker warms”, zegt Dorien. Over het weer gesproken: gaat de Lichtjesparade onder alle omstandigheden door? “Nee, het houden van de optocht moet verantwoord zijn voor mens en dier. Bijvoorbeeld bij ijzel of hevige sneeuwval kan de organisatie besluiten het evenement af te blazen.” Maar dat is tot nu toe gelukkig nog niet gebeurd.

Ingezonden