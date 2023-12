VALTHERMOND – Dompel je onder in een hartverwarmende midwintersfeer op zondagmiddag 17 december in de prachtige versierde Concertboerderij. Kom luisteren naar de Stringbeans, en met ons zingen en plukken in een epische jam. We gaan midwinter 2023 ons bluegrasvuur samen opnieuw ontsteken en verder oplaaien.



The String Beans spelen akoestisch. Met drive en gevoel. Traditionals, bluegrass, ook van eigen hand

en eigen bodem. Bij The String Beans zet Silvia Fledderus de basis met een pompende contrabas. Rijk

van Huisstede siert met gitaar & clawhammer banjo, Joshua ten Doornkaat knalt de tent uit met

gloeiende solo’s op mandoline en clawhammer banjo. Thijs Vrolijk doet je hart met solide gitaarwerk

sneller kloppen en Jeroen Schmohl kleurt met vlammende slides op dobro elk hartverscheurend lied.

Alle String Beans zingen. Soms donker en rauw, dan weer vrolijk uptempo. The String Beans voelen

zich thuis in bluegrassmuziek en halen hun inspiratie danook uit de rijke historie van Amerikaanse en

Europese folkmuziek. Denk aan Doc Watson, Gillian Welch, John Prine. Om maar een paar helden te

noemen. The String Beans zingen en spelen graag rond 1 microfoon. Dompel jezelf eens onder in de

energie van The String Beans.



The String Beans maken al jaren muziek en kennen elkaar ook al lang. Het verhaal van The String

Beans begon in de zomer van 2022, toen Silvia en Rijk met een optreden bij De Amer de smaak van

samen buitenshuis spelen te pakken kregen, mede dankzij Joshua (Way up North) die zich bij de

band voegde. In de winter van 2023 sloten ook Thijs (Way up North) en Jeroen (Tennessee Studs)

aan. In mei speelden The String Beans voor het eerst samen met vijf, in Meerhout (B) waarna het

verhaal van de band in een stroomversnelling raakte, en de mooiste podia in Noord Nederland en

omstreken volgden.



14.30 uur concert The String Beans 15 uur pauze 15.30 concert The String Beans 16:00 – 22:00 uur

bluegrass jam

Op deze gezellige winterse dag zal er ook een foodtruck staan met heerlijke hapjes.

Zorg dat je d’R bij bent!

Zondag 17 december

Zaal open: 14:00 uur Start concert 14:30 uur

Ingezonden