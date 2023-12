DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op 1 december is tussen 8.00 en 14.00 uur bij de ingang van de parkeerplaats in het Deverpark in Papenburg een blauwe bestelbus met opzet bekrast. De schade bedraagt 1.000 euro. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Op 4 december is tussen 7.50 en 7.55 uur een 16 jarige jongen met zijn e-bike ten val gekomen. Het slachtoffer reed op het fietspad naast de Kirchstraße, in de richting van het Rathaus. Een automobiliste zag de jongen over het hoofd toen zij vanaf de Kirchstraße de parkeerplaats bij de kerk wou inslaan. De jongen wist een aanrijding te voorkomen, maar kwam met zijn e-bike ten val. De automobiliste stopte even en vroeg of alles goed was en reed toen door. Er is schade aan de fiets. De politie wil daarom graag in contact met de betreffende automobiliste en eventuele getuigen komen.

Op 2 december is rond 17.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt bij het Ems Center een Mercedes Vito aangereden. De schade bedraagt 300 euro. De veroorzaker is onbekend.

Gisteren is tussen 15.00 en 15.20 op de parkeerplaats van een bouwmarkt aan de Am Stadtpark een blauwe Ford Kuga aangereden. De veroorzaker van de schade van 350 euro is doorgereden.

Haren

Bij een ongeval op de Landegger Straße in Haren is vanmorgen om 7.50 uur een automobiliste gewond geraakt. De 38 jarige vrouw kwam door onbekende oorzaak met haar Hyundai in de berm terecht. De auto sloeg over de kop en kwam in een sloot tot stilstand. De bestuurster is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt 5.000 euro.

Om 4.14 uur vanmorgen is de brandweer van Haren uitgerukt voor een brand in de woonkamer aan de Marktwinkel in Haren. De brand werd door de 87 jarige bewoonster ontdekt. Zij waarschuwde haar 69 jarige buurvrouw, die daarop de hulpdiensten belde.

Twee vrouwen van 28 en 33 jaar die op de eerste verdieping wonen, wisten met hulp van de brandweer het pand veilig te verlaten. De 87 jarige bewoonster werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook had ingeademd. Over de oorzaak van de brand en de hoogte van de schade is niets bekend. De andere bewoners konden, nadat het pand was geventileerd, terug naar huis. De woning van de 87 jarige is op dit moment onbewoonbaar.

Tussen woensdag 20.00 en donderdag 8.00 uur is aan de Kirchstraße in Haren bij een koelauto ingebroken. Er werden twee tapinstallaties en een steekkar gestolen. De schade bedraagt 3.000 euro.

Meppen

Gistermiddag is tussen 12.15 en 14.00 uur bij een kelder aan de Lingener Straße in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De schade bedraagt 50 euro.