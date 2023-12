Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 8 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST SNEEUW EN IJZEL | DIT WEEKEND ZACHTER WEER

Het is het meeste van de ochtend nog een winterse situatie met regelmatig een beetje sneeuw, maar ook ijzel of ijsregen is mogelijk. Dat is bij temperaturen van 0 tot +1 en er ligt nog wat ijs en sneeuw op de grond, het zal dan ook verraderlijk glad zijn al er niet gestrooid is.

Vanmiddag is het allemaal wat beter met weliswaar veel bewolking en kans op wat motregen, maar het is dan droger en de temperatuur beweegt zich vanmiddag tussen +1 en +2. Dat bij een matige zuidenwind.

Vanavond en vannacht stijgt de temperatuur door naar 3 tot 5 graden, maar door opklaringen kan het vanavond tijdelijk weer glad worden door opvriezing op de weg.

Morgenochtend is het +5 en dan is er af en toe zon en een enkele bui, morgenmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en dat kan best wel eens een tijd gaan duren.

Dus dat wordt later een natte zaterdag, zondag is er wat zon maar vooral zondagochtend zijn er ook buien met kans op windvlagen. Maximum morgen rond 7 graden, zondag rond 9 graden. Ook maandag is daarna wisselvallig en vrij zacht.