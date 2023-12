Eigenaar diverse goederen gezocht

REGIO – Onlangs heeft de politie een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 41 inbraken in de periode van 27 juli 2023 en 24 augustus 2023 in de regio Noord-Drenthe en Groningen. Het onderzoek naar deze inbraken, de verdachte en of hij nog bij meer inbraken betrokken is loopt nog. In het onderzoek is de politie diverse goederen tegengekomen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.

Naar aanleiding van onderzoek is er een 31-jarige man uit Litouwen aangehouden. De goederen die de verdachte weggenomen heeft zijn vooral sieraden, horloges en geld. Uit het onderzoek blijkt dat er een aantal goederen nog niet kunnen worden gelinkt aan een inbraak.

Doormiddel van deze oproep wil de politie vragen of u (een van de) goederen herkent die bij u is/zijn ontvreemd. Als dit het geval is, neem dan contact op. Dit kan via 0900-8844 of via het tipformulier.