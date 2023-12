Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 9 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOU IS WEG | MAAR VRIJ VAAK REGEN

De kou is nu echt verdwenen want het is 7 tot 9 graden bij een matige zuidenwind. Het is vanochtend overwegend droog maar vanmiddag moeten we voor die hogere temperatuur een prijs betalen: er komt regen aan. In de loop van de middag en het eerste deel van de avond zijn er flinke perioden met regen en er kan in totaal 5 tot 10 mm aan neerslag gaan vallen. De wind draait bij naar het zuiden tot zuidwesten en neemt toe naar windkracht 4 tot 5.

Vanavond draait de wind naar het zuidwesten tot westen en het wordt dan wat droger, maar vannacht neemt de kans op enkele buien toe. In de loop van de nacht en morgenochtend is daarbij ook kans op windstoten tot rond 60 km/uur.

Dus het is morgenochtend een beetje een doorwaaid begin, morgenmiddag is er nog windkracht 3 tot 4 en is het overwegend droog met enkele opklaringen. Morgenavond neemt de kans op een beetje regen weer toe, maximumtemperatuur ook morgen 8 á 9 graden.

Maandag en dinsdag zijn er ook enkele buien met af en toe zon bij 6 tot 9 graden. Woensdag gaat de wind draaien dan wordt het kouder en later ook droger, met middagtemperaturen van 3 tot 5 graden.