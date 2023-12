Westerwolde neemt het zondag in eigen huis op tegen gemeentegenoot ASVB

VLAGTWEDDE – In de laatste wedstrijd vóór de relatief korte winterstop ontvangt Westerwolde komende zondagmiddag streek- en gemeentegenoot ASVB uit Blijham op sportpark De Barlage in Vlagtwedde.

Het is al weer meer dan 30 jaar geleden dat beide teams elkaar in competitieverband troffen. De historische uitslagen voeren ons terug naar het seizoen 1991 / 1992, het seizoen dat Westerwolde een eerste, kort verblijf in de derde klasse kende. Op 1 december 1991 won ASVB in Vlagtwedde met 2 – 0 van Westerwolde en ook in de laatste wedstrijd van dat seizoen was ASVB in Blijham te sterk voor Westerwolde: 1 – 0. De jaren na dit seizoen speelde ASVB veelal op een hoger niveau, maar speelden beide ploegen nog wel tal van vriendschappelijke wedstrijden. Komende zondagmiddag dus een hernieuwde kennismaking in een wedstrijd die gelet op de stand op de ranglijst voor beide elftallen van essentieel belang is.

ASVB staat momenteel op de dertiende plaats in de competitiestand. Het team van de van LEO (Loon) overgekomen trainer Dirick Jan van Strien heeft nog maar zeven wedstrijden gespeeld, drie minder dan Westerwolde op dit moment achter haar naam heeft staan. Uit deze zeven wedstrijden werden zes punten gehaald, werd er dertien keer gescoord en kreeg men twintig doelpunten tegen. Door dit geringe aantal wedstrijden tot dusver is er voor de Blijhamsters een nog kortere winterstop weggelegd. Zowel zondag 17 december als zondag 14 januari staan er competitiewedstrijden te wachten voor de Witte Muizen. Uiteraard voor zover de velden en het weer het toelaten.

Na de 5 – 1 winst vorige week zondag in eigen huis tegen Gieten, staat Westerwolde na tien gespeelde wedstrijden op tien punten met intussen een doelsaldo van 22 – 26. Of het doortrekken van gemiddeld één punt uit een wedstrijd aan het eind van de competitie voldoende is om niet te degraderen of nacompetitie te moeten spelen, valt te bezien. Aan de andere kant is het zo dat de ploeg van de trainers Richard Streuding en Merill Wakker bij winst deze zondagmiddag meer en meer omhoog kan kijken en in de tweede competitiehelft eventueel mee kan doen in de strijd om de te verdelen prijzen. Kortom, er staat ons waarschijnlijk een spannend Westerwolds duel te wachten, waarvan u hopelijk live getuige wilt zijn.

De wedstrijd op het sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter T. Alberts. Pupil van de week is Govert Molenhuis, spelend in Westerwolde JO12-2.

Wedstrijdsponsor

Voor de tweede keer dit seizoen is Houthandel Westerwolde wedstrijdsponsor. Als inwoner van Vlagtwedde runt Alexander Okken daar een bedrijf in materialen voor binnen en buiten. Houthandel Westerwolde is al ruim 55 jaar de plek voor hout-, bouw- en tuinmaterialen en is er voor iedere klus, van de doe-het-zelver tot de professional. Men levert aan particulieren en zijn partner voor bouw-, hoveniers- en klussenbedrijven. Houthandel Westerwolde heeft altijd ruim 4000 producten op voorraad. Dat Alexander Okken als oud eerste-elftalspeler en nog steeds lid van de v.v. Westerwolde de wedstrijdbal voor de wedstrijd tussen Westerwolde en ASVB beschikbaar stelt, wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. En het is natuurlijk mooi te horen dat de middag waarop hij de vorige wedstrijdbal aanbood, een aantal weken geleden thuis tegen Noordster, hem erg goed bevallen is.

Ingezonden door HJ Pleiter